Elezioni regionali Val d' Aosta | boom della Lega Union valdotaine resta primo partito

VALLE D’AOSTA - RISULTATI Elezioni regionali 2018/ Vince UV - ok Lega-M5s - Pd-FI ko : i 35 Consiglieri eletti : RISULTATI VALLE d'Aosta, ELEZIONI REGIONALI 2018: chiuso scrutinio per il Consiglio, ecco i 35 eletti. Ultime notizie: UV primo partito, exploit Lega e calo M5s. Fuori Pd e Forza Italia. Il Pd e Forza Italia (che correva con Fratelli d’Italia) restano fuori dal Consiglio Regionale, con i 35 seggi eletti che vedono la porta chiusa per Centrodestra (2,9% finale) e Partito Democratico (5,39%). Vince l’UV come primo partito al 19,25% mentre la ...

Elezioni regionali - proiezione dopo 21 mila schede - Uv e Lega con sette seggi. Spelgatti : “Niente alleanze con l’Union” : sette seggi alla Lega e all’Union Valdôtaine ed esclusione dal Consiglio Valle di Centro destra e Pd. È questa la prima proiezione, sulla base di 21.633 schede scrutinate su 67.162 votanti, elaborata dall’Ufficio elettorale regionale. In base a tale calcolo esprimerebbero 4 consiglieri regionali Stella Alpina-Pnv, Uvp e M5s. Tre seggi a Impegno civ...

Elezioni regionali in Valle d'Aosta - affluenza in calo : affluenza in calo per le Elezioni regionali in Valle d'Aosta. Alla chiusura dei seggi ha votato il 65,12% degli aventi diritto contro il 73,03% del 2013 , 72.28% alle Politiche del 4 marzo, . Lo ...

