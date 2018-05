Elezioni in Val d' Aosta | boom della Lega | crolla l' Union Valdotaine

Elezioni Valle d'Aosta - i risultati : fuori Pd e Forza Italia. E la Lega trionfa : La Valle d'Aosta potrebbe essere la prima regione italiana dalla quale restano esclusi sia il Pd e Forza Italia, vale a dire i partiti che si sono contesi il governo del Paese nella Seconda repubblica.

Elezioni Valle d'Aosta - boom della Lega che tallona l'Unione Valdotaine : Arrivano i primi risultati sulle Elezioni regionali in Valle d'Aosta , si è votato ieri, . Quando risulta scrutinato il 10,71% delle schede , 7.190, , l' Unione Valdotaine è al 19,04%, seguita a poca ...

Valle d’Aosta - risultati Elezioni Regionali 2018/ Ultime notizie scrutinio : balzo Lega - calo M5s - tiene l’UV : Valle d'Aosta, Elezioni Regionali 2018: iniziato scrutinio per il Consiglio, in serata i risultati. Ultime notizie: movimenti locali sfidano i “big” M5s, Lega e Forza Italia. Quando sono state scrutinate circa il 10% delle schede valide alle Regionali, si possono già osservare alcuni primi risultati parziali che fanno riflettere (se fossero poi confermati con l’avanzare dello scrutinio ovviamente): la Lega di Matteo Salvini oscilla tra ...

Elezioni Val d'Aosta : alle 12 affluenza del 20.93% : La più piccola regione italiana, la Val d'Aosta, è chiamata al voto oggi, domenica 20 maggio 2018, per rinnovare il consiglio regionale. Le urne resteranno aperte fino alle 22, mentre lo spoglio si effettuerà lunedì 21 maggio, dalle ore 8, in soli quattro poli, nei comuni di Saint-Pierre, Fénis, Verrès e Aosta. Ricordiamo che la Val d'Aosta è una regione a statuto speciale il cui articolo 16 prevede l'elezione diretta di 35 consiglieri con un ...

