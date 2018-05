repubblica

: RT @repubblica: Ecobonus, arrivano le regole per scambiare lo sconto con denaro contante [news aggiornata alle 10:02] - Pippo_Moscuzza : RT @repubblica: Ecobonus, arrivano le regole per scambiare lo sconto con denaro contante [news aggiornata alle 10:02] - romi_andrio : RT @repubblica: Ecobonus, arrivano le regole per scambiare lo sconto con denaro contante [news aggiornata alle 10:02] - CarmelinaCarmi : RT @repubblica: Ecobonus, arrivano le regole per scambiare lo sconto con denaro contante [news aggiornata alle 10:02] -

(Di lunedì 21 maggio 2018) Via libera alla cessione dell'per i lavori in casa e in condominio. L'Agenzia delle entrate, il 18 maggio, ha dettato lecon una circolare e da ora in poi è possibile '' il ...