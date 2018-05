“Ecco il regalo che Meghan Markle ha dato Kate Middleton durante il matrimonio” E si può

caffeinamagazine

(Di lunedì 21 maggio 2018) No, non sapete ancora tutto sul royal wedding, ci scommettiamo. Anche se sono passati già un paio di giorni, le notizie sfiziose, le curiosità e i dettagli sulle nozze del principe Harry e, ora duchi di Sussex, continuano a invadere siti e giornali. Di materiale, d’altronde, ce ne è parecchio e, per forza di cose, certi particolari escono fuori solo dopo. Come ildi nozze di Harry a: un anello con acquamarina appartenuto alla sua defunta madre, Diana, principessa del Galles. E come il fatto che gli sposi alla fine del ricevimento hanno trascorso la notte al Castello di Windsor e successivamente si trasferiranno nel Nottingham Cottage di Kensington Palace. E anche che passerà qualche giorno prima di andare in luna di miele: gli sposi sono attesi ad alcuni eventi ufficiali, come il ricevimento per il settantesimo compleanno del principe Carlo a ...