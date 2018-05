Ebola | vaccino sperimentale in Congo per fermare l' epidemia

Blastingnews

(Di lunedì 21 maggio 2018): in Africa ritorna l'incubo, dopo l'che fra il 2014 e il 2016 ha tenuto tutto il mondo con il fiato sospeso. Nella Repubblica democratica del, infatti, dall'inizio di maggio sono stati segnalati circa 45 casi di, di cui tre fra i sanitari che operano in zona. L'sarebbe scoppiata nelle zone rurali, per raggiungere poi la città di Mbandaka, centro urbano di ben 1,2 milioni d'abitanti. Secondo la Bbc online proprio a Mbandaka, sarebbero già stati confermati 4 casi. Il timore più grande, è che la malattia possa raggiungere la capitale del, Kinshasa, e i centri urbani limitrofi. Si tenta la strada delPer arginare il diffondersi della malattia, il governo delha deciso di tentare la via del, in accordo con l'Oms. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha inviato in loco più di 4000 dosi e altre saranno inviate in ...