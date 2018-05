Ebola | l’epidemia in Congo | arriva il vaccino per combatterla GALLERY

Congo - l’epidemia di Ebola arriva nelle città : 2 vittime e 45 casi confermati : Il virus Ebola è arrivato nei centri urbani del Congo, evocando secondo l’Organizzazione mondiale della Sanità scenari “esplosivi” se non addirittura “preoccupanti”. Il focolaio in corso nella Repubblica Democratica del Congo, che fino a questa momento era stato circoscritto ad aree rurali e isolate, ha raggiunto giovedì Mbandaka, città di 1,2 milioni di abitanti sulla strada per la capitale Kinshasa, dove le ...

