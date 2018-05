È guerra fra Romina Power e Barbara D’Urso | il botta e risposta

Grande Fratello 2018 - chi è la nuova inquilina?/ Mariana pronta per la guerra? : Grande Fratello 2018: chi è la nuova inquilina? Barbara D'Urso parla di "una femminona". Ecco tutti gli indizi e il probabile nome della donna pronta a far girare la testa a tutti. Lo scopriremo solo domani sera così come scopriremo anche cosa succederà nella nuova puntata visto che Mariana, eliminata della scorsa settimana, potrebbe rientrare in casa per chiudere dei conti in sospeso con i suoi ex compagni.

guerra IN SIRIA/ Il 76% degli italiani contro i missili di Usa - Francia e UK - il 37% difende Putin : Un sondaggio di GPF mostra il forte disorientamento sulla situazione in SIRIA. Ma la condanna sull'uso di armi chimiche e sulle rappresaglie occidentali è quasi unanime. MARCO TEDESCO(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 16:33:00 GMT)GUERRA IN SIRIA/ Attaccare l'Iran per far fuori Damasco, il nuovo piano di Usa e Israele, di P. RicciATTACCO ALLA SIRIA/ Il fronte Israele-Usa-Arabia vuole la GUERRA aperta contro l'Iran, di G. Micalessin

Cina - guerra al terrore e grande fratello in atto nello Xinjiang Video : Più di un milione di funzionari dell'apparato comunista cinese saranno impiegati per vivere a stretto contatto con le famiglie nella regione occidentale dello Xinjiang. È l'ultimo tentativo di Pechino di mantenere il controllo su un'area etnicamente predominata dagli uiguri, una minoranza turco-musulmana. nello Xinjiang vivono 21 milioni di persone. Più di 8 milioni appartengono all'etnia degli uiguri. Oltre 7 milioni poi sono i cinesi di etnia ...

Danilo Aquino/ A rischio eliminazione e in "guerra" con Luigi (Grande Fratello 2018) : L'avventura di Danilo Aquino nella casa del Grande Fratello 15 potrebbe finire questa sera. Il romano è infatti in nomination con Mariana e Simone.(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 11:40:00 GMT)

guerra al Cassero - a Bologna Arcigay sfratta Arcilesbica : Secondo Arcilesbica, dunque, questo atto 'ha il significato simbolico di cancellare lesbiche che pensano diversamente , accogliendo solo quelle che accettano la linea politica egemonica. Il gesto ...

INCIDENTE PADOVA - ACCIAIERIE VENETE : OPERAI USTIONATI DA COLATA BOLLENTE/ Fratoianni - “è una guerra civile” : INCIDENTE sul lavoro alle ACCIAIERIE VENETE di PADOVA: ultime notizie, COLATA incandescente su 4 OPERAI, tre gravi con 70% di ustioni su tutto il corpo. Domato l'incendio successivo(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 14:45:00 GMT)

Infortuni : Fratoianni - incidenti su lavoro sono guerra civile : Roma, 13 mag. (AdnKronos) – “In Italia è in corso una guerra civile. E le vittime sono quei lavoratori, quei precari, che ogni giorno perdono la vita o vengono gravemente menomati sul posto di lavoro. ‘ Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, deputato di Liberi e Uguali. ‘Poco fa -aggiunge- a Padova 4 feriti, di cui due gravissimi in un’acciaieria. L’11 maggio un morto a ...

Grande Fratello 2018 - Ken Umano nuovo concorrente/ “Sono io quello vero!” - che la guerra abbia inizio… : Domenica Live, anticipazioni del 6 maggio 2018: Baye Dame Dia in studio e il web s’indigna con Barbara d’Urso, anche Patrizia Bonetti in diretta; quali gli altri ospiti?(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 15:32:00 GMT)

Grande Fratello - guerra aperta tra Simone e Luigi : "Senza Patrizia non ha più cartucce. E' solo un numero qua dentro" : Nella casa del Grande Fratello è guerra aperta tra Simone Coccia e Luigi Favoloso. I due sono ai ferri corti da giovedì notte quando secondo indiscrezioni (non c’era la diretta televisiva) sarebbero stati protagonisti di un acceso scontro verbale. A diverse ore di distanza, il compagno di Stefania Pezzopane ha confermato ad Alberto la situazione di tensione in atto: “Non mi saluta, ma che ca**o me ne fotte. Non me ne fotte proprio. Lunedì ...

Tuoni sul Pd : perché Franceschini e gli altri fanno la guerra a Renzi : Renzi non ha intenzione di andare allo scontro per essere usato come capro espiatorio delle difficoltà a individuare una linea politica nei confronti dei grillini, Maurizio Martina, Dario ...

La preghiera di Francesco per la Siria - nucleo di una 'guerra mondiale a pezzi' : E la sua preghiera per la Siria, pronunciata nel giorno di Pasqua, è stata ricordata all'inizio della recita del rosario: "Domandiamo frutti di pace per il mondo intero, a cominciare dall'amata e ...

Grande Fratello - scoppia la guerra : i social insorgono contro il programma Video : Negli ultimi giorni la casa del #Grande Fratello è stata luogo di spiacevoli episodi definiti da numerosi quotidiani come 'atti di bullismo' riversati da tutti i concorrenti contro #Aida Nizar. Dopo aver visto certe scene, il pubblico ed in particolare il web insorge contro il programma minacciando di non vederlo più. Tutti contro Aida: parla il web La notizia si è diffusa a partire da ieri, 27 aprile 2018 ma continua a diffondersi a macchia ...

