Dottoressa aggredita in pronto soccorso

Lecce. Dottoressa aggredita durante una visita domiciliare : Una brutta pagina di cronaca in Salento. Una Dottoressa della guardia medica è stata vittima di un’aggressione a sfondo sessuale. E’

Aggredita Dottoressa guardia medica : 17.30 Una dottoressa in servizio nella guardia medica in un paese del Salento ha subìto un'aggressione a sfondo sessuale da parte di un paziente che aveva richiesto una visita domiciliare durante il turno di notte. A dare notizia dell'ennesimo grave episodio di questo tipo il presidente dell'Ordine dei medici di Lecce,De Giorgi. La donna sarebbe riuscita a divincolarsi dall'aggressore per fuggire e chiamare poco dopo il 113. E' fortemente ...