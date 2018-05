Domani mattina l’incarico da premier a Giuseppe Conte

Ondata di Caldo africano in atto al Sud : il picco tra stasera e Domani mattina - temperature incredibili [DATI LIVE] : Aumenta sempre di più il Caldo di queste ore sull’Italia: in tutto il Paese è una giornata tipicamente Primaverile. Al Nord abbiamo +16°C a Ferrara, +15°C a Padova e Merano, +14°C a Milano, Torino, Bologna, Verona, Trento, Mantova, Vicenza e Sondrio. Al Centro +20°C a Pescara, +19°C a Guidonia, +18°C a Roma, +17°C ad Ancona e Latina, +15°C a Firenze. Ma le temperature più elevate, ovviamente, si registrano al Sud, in modo particolare in ...