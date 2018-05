Dolcenera | «Ho ritrovato la mia anima black | quella primordiale | nuda | selvaggia e senza

domanipress

(Di lunedì 21 maggio 2018) A due anni dalla sua ultima partecipazione al Festival di Sanremo con il brano “Ora o mai più (le cose cambiano)” e l’avventura in veste di coach a The Voice 2016,torna con il singolo inedito, “UN ALTRO GIORNO SULLA TERRA”, brano da lei stessa scritto, arrangiato e prodotto, che anticipa il suo nuovo progetto discografico. “UN ALTRO GIORNO SULLA TERRA” sarà in radio e disponibile sulle piattaforme digitali da venerdì 25 maggio. Dal 1° giugno, per i fan collezionisti, sarà disponibile su Amazon un 45giri in edizione limitata numerata e autografata dall’artista. Il prodotto è già in preordine da oggi. “È bastato un lungo viaggio attraverso la California, la Florida, Cuba e il Brasile per farmi appassionare, in modo spasmodico e avvolgente alle percussioni tribali del sud del mondo. Hola miafiltri, che ha ...