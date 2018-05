Diritti tv | Mediapro presenta reclamo al Tribunale di Milano

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Lega aspetta garanzie da MediaPro - niente fideiussione? : Con ogni probabilità MediaPro non presenterà entro martedì prossimo la fideiussione da 1,2 miliardi di euro alla Lega Serie A. Quel giorno l'assemblea dei club potrebbe però ricevere dagli spagnoli la proposta di un versamento di altri 200 milioni di euro (dopo i primi 50 più Iva già anticipati), con l'impegno di rendere visibile il patrimonio netto del gruppo non appena si completerà l'ingresso ...

Diritti tv : oggi il ricorso di Mediapro : oggi Mediapro dovrebbe presentare il ricorso contro il Tribunale di Milano che il 9 maggio ha di fatto annullato il bando per la vendita dei Diritti tv della Serie A, accogliendo le istanze di Sky. Lo si apprende da fonti della società spagnola, che nel frattempo ha presentato un altro ricorso al Tar, contro la delibera dell’Antitrust del 14 marzo, che approvava l’assegnazione a Mediapro indicando i limiti entro cui poteva agire in ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Domani ricorso MediaPro su stop tribunale a bando : Domani MediaPro dovrebbe presentare il ricorso contro il tribunale di Milano che il 9 maggio ha di fatto annullato il bando per la vendita dei Diritti tv della Serie A, accogliendo le istanze di Sky. Lo si apprende da fonti della societa' spagnola, che nel frattempo ha presentato un altro ricorso al Tar, contro la delibera dell'Antitrust del 14 marzo, che approvava l'assegnazione a MediaPro indicando i limiti entro cui poteva agire in veste di ...

Diritti tv - domani ricorso Mediapro su stop del Tribunale al bando : Mediapro , Sky, i Diritti tv finiscono nei tribunali. domani Mediapro dovrebbe presentare il ricorso contro il Tribunale di Milano che il 9 maggio ha di fatto annullato il bando per la vendita dei ...

Diritti tv - Miccichè : “Mediapro rispetti contratto con Lega A” : “ Diritti tv? E’ stato fatto un bando, che si è aggiudicato questo intermediario spagnolo, Mediapro, che deve rispettare ciò che contrattualmente è previsto. E’ più semplice di quanto non appaia. C’è un venditore di Diritti che è la Lega un compratore che è Mediapro e un contratto e bisogna rispettarlo”. Lo ha detto Gaetano Micciche’, presidente della Lega di serie A, sulla questione Lega ta ai Diritti tv ai ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Miccichè : «MediaPro rispetti contratto con Lega» : « Diritti tv? È stato fatto un bando, che si è aggiudicato questo intermediario spagnolo, Mediapro, che deve rispettare ciò che contrattualmente è previsto. È più semplice di quanto non appaia. C'è un venditore di Diritti che è la Lega un compratore che è Mediapro e un contratto e bisogna rispettarlo». Lo ha detto Gaetano Miccichè, presidente della Lega di Serie A, ...

Miccichè : « Diritti tv? E’ stato fatto un bando - Mediapro rispetti il contratto» : Il presidente della Lega serie A è tornato sulla questione dei diritti tv, spiegando che l'intermediario spagnolo ha il dovere di rispettare il contratto in essere. L'articolo Miccichè : «Diritti tv? E’ stato fatto un bando , Mediapro rispetti il contratto» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

mediapro Diritti tv : Tutto da rifare per i diritti televisivi delle partite di Serie A nei tre prossimi campionati, fino al 2021. La decisione con cui il giudice civile di Milano Claudio Marangoni ha annullato il bando della società spagnola mediapro ? per la redistribuzione dei diritti ottenuti lo scorso 5 febbraio dalla Lega Calcio mette a rischio, a poco più di tre mesi dal previsto avvio della stagione, la trasmissione degli incontri della ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Malagò : «Aspettare risposta al ricorso Mediapro è da incoscienti» : «Se c'è il rischio che almeno la prima giornata del prossimo campionato si debba seguire alla radio come un tempo? Sinceramente no, non penso ci sia questo rischio reale, però credo che nell'assemblea del 22 maggio si debba prendere con coraggio una decisione. Decisione che io mi auguro sia all'unanimità o la più ampia possibile». Lo ha dichiarato il presidente del Coni, nonché commissario dell...