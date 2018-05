Dio ti ama così | le parole del Papa a gay vittima di abusi

RaDio 2 al Wired Next Fest con le sue voci più amate : É da sempre una delle Radio più vivaci e giovani d’Italia, capace di sperimentare continuamente con musica e contenuti. Averli al nostro luna park dell’innovazione, quindi, è sembrato quasi inevitabile: per questo Rai Radio2 è partner dell’edizione 2018 del Wired Next Festival dal 25 al 27 maggio ai Giardini Indro Montanelli di Milano. Saranno tanti i talent dell’emittente a salire durante i tre giorni sul palco del ...

Siglato l'accordo Netflix-Obama per la produzione di film e serie tv - TV/RaDio - Spettacoli : Dopo gli annunci delle scorse settimane , la notizia è ora ufficiale: Barack e Michelle Obama hanno raggiunto un accordo pluriennale con Netflix per la produzione di contenuti originali tra cui film, ...

Papa Francesco a un omosessuale : «Dio ti ha fatto così e ti ama - felice di ciò che sei» : Non è la prima volta che Francesco si apre al mondo gay, segnando di fatto anche un'apertura della chiesa nei confronti degli omosessuali. La storia di Juan Carlos nello specifico segna una duplice ...

Mondiali 2018 - Belgio in Russia senza Nainggolan. Radja amaro : "Do fastiDio" : Il commissario tecnico belga, Martinez: "Non l'ho convocato per motivi tattici". Il centrocampista giallorosso: "Da oggi sarò il primo tifoso". Di 'italiani' ci saranno Lukaku e Mertens

Il prete gay e vittima di pedofilia Juan Carlos Cruz : "Il Papa mi ha detto : 'Dio ti ha fatto così e ti ama'" : Da bambino Juan Carlos Cruz subì abusi da un prete pedofilo, Fernando Karadima. Oggi è omosessuale e la sua storia - raccontata da The Guardian - arriva nel mezzo dello scandalo che scuote la Chiesa cilena, che vede al centro proprio Karadima, oggi 87enne. In un incontro privato di alcune settimane fa, riferisce Cruz, Papa Francesco gli avrebbe detto che è stato Dio a crearlo così e che lo ama così ...

Indagini su un omiciDio in Instinct su Rai2 prima della pausa estiva : trama del 20 maggio e programmazione futura : La programmazione di Instinct su Rai2 ha le ore contate: dopo l'episodio in onda nella serata di questa domenica 20 maggio, infatti, la serie con Alan Cumming e Bojana Novakovic si prenderà una pausa dal palinsesto del secondo canale. Proprio come per NCIS, infatti, quello di oggi sarà l'ultimo appuntamento con Instinct prima di salutare la serie per i mesi estivi. A differenza di Gibbs e soci, però, Dylan e Lizzie torneranno su Rai2 ben ...

Valentino Rossi è tornato! Che magia : sul poDio con una Yamaha in crisi. Il Dottore scala la classifica nel Mondiale! : Più che un Dottore è sembrato un Mago, ha confezionato uno dei suoi numeri e ha gettato il cuore oltre l’ostacolo come solo un fuoriclasse è capace di fare. La magia di Valentino Rossi ha deliziato Le Mans, il podio conquistato nel GP di Francia è pesantissimo per il centauro di Tavullia che ha dato un segnale importante a tutta la concorrenza e ha ribadito ancora una volta la sua immortalità sportiva. La Yamaha è in grandissima crisi, ...

