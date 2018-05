Di Maio | «Indicato il nome del premier»

Di Maio : "Abbiamo indicato Giuseppe Conte come presidente del Consiglio" : "Oggi possiamo dire che siamo di fronte a un momento storico. Abbiamo indicato il nome di Giuseppe Conte al presidente della Repubblica" Lo ribadisce il capo politico del Movimento 5 stelle sul b

Di Maio : indicato Conte premier politico : 18.25 "Giuseppe Conte sarà un premier politico di un governo politico, indicato da due forze politiche, con figure politiche al proprio interno. E soprattutto con il sostegno di due forze politiche votate". Così Di Maio parlando con i giornalisti all'esterno del Quirinale. "Sono molto orgoglioso di questo nome perché è la sintesi del M5S. Non vesserà il popolo italiano. Non è stato eletto? Era nella mia squadra, lo hanno votato 11 milioni di ...

