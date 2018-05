Di Maio fuori dal Colle | Conte premier | Salvini | Con crescita

Di Maio : «Se serve io e Salvini pronti a stare fuori dal governo». Intesa per smontare la Fornero : pronti al passo di lato da Palazzo Chigi se serve per fare il governo e mettere nero su bianco un programma di cambiamento Lega-M5S. Matteo Salvini e Luigi Di Maio fanno la stessa dichiarazione a...

Il Colle : atteso il contratto definitivo - non la bozza. Salvini e Di Maio : “Noi due pronti a stare fuori” : Le delegazioni di Lega e M5S, nel corso delle consultazioni di lunedì scorso, hanno voluto lasciare al presidente Mattarella la bozza dell’accordo di programma nello stato in cui si trovava in quel momento. È chiaro che il presidente non guarda bozze ma testi definiti, frutto delle responsabilità dei partiti che concludono accordi di governo. È qua...

Governo - il passo indietro dei due leader. Di Maio : “Io e Salvini pronti a stare fuori” : Il contratto di Governo “è quasi finito” ma sul nome del futuro premier “stiamo ancora discutendo”. Così Luigi Di Maio, arrivando a Montecitorio, commenta l’ipotesi della staffetta. “Il contratto di Governo soddisfa sia noi che la Lega – aveva ammesso il leader pentastellato, raccontano fonti M5S all’Adnkronos, ieri sera nell’incontro con i direttivi 5 Stelle di Camera e Senato – ...

Di Maio : “Io e Salvini pronti a stare fuori” : Roma, 16 mag. (AdnKronos) – “Nessuno ce lo ha chiesto, ma se serve a far partire il governo, io e Salvini siamo pronti anche a stare fuori”. Così Luigi Di Maio, arrivando a Montecitorio, assicura che lui e il leader del Carroccio sono pronti anche a fare un passo indietro e a rinunciare al ruolo di premier, vice o ministro di un dicastero di peso pur di dare il via a un governo giallo-verde. Il contratto di governo “è ...

