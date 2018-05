Di Maio e Salvini hanno proposto Giuseppe Conte come premier

Di Maio e Salvini al Colle : “Pronti a far crescere l’Italia - abbiamo indicato il miglior premier” : «Finalmente adesso nasce la terza Repubblica». Così Luigi Di Maio, leader dei Cinque Stelle, al termine del colloqui al Colle verso il nuovo governo. Di Maio parla di Governo politico, «che ha come obiettivo migliorare la qualità della vita degli italiani». In questi 80 giorni, sottolinea, «abbiamo imposto un metodo: prima si discuteva di temi e po...

Fiat - Marchionne ha in mente un piano e non teme il governo Salvini-Di Maio : di Carblogger L’1 giugno Sergio Marchionne illustrerà il nuovo piano industriale di Fiat Chrysler che eseguirà in gran parte il suo successore, lasciando lui la carica di amministratore delegato di Fca alla fine dell’anno. Luigi Di Maio e Matteo Salvini raccontano oggi il loro “contratto” di governo che “eseguirà” un presidente del consiglio da nominare. Due incertezze non fanno una certezza: rimangono due ...

