Di Maio e Salvini da Mattarella con il nome del premier | resta il nodo Economia

ilsole24ore

: Domani Di Maio e Salvini saliranno al Quirinale e diranno a Mattarella: “Qui ci sono il nome, la lista dei ministri… - sebmessina1 : Domani Di Maio e Salvini saliranno al Quirinale e diranno a Mattarella: “Qui ci sono il nome, la lista dei ministri… - you_trend : ?? #BREAKING #Governo: Salvini, abbiamo chiuso su premier, né io né Di Maio (AGI) - DeBortoliF : Accettereste di firmare un contratto con Di Maio e Salvini? Qualche dubbio, dopo la sceneggiata di questi giorni, è… -

(Di lunedì 21 maggio 2018) Nel pomeriggio al Colle prima il leader M5S poi quello della Lega. In pole position per occupare la poltrona di presidente del Consiglio dei ministri c’è l’avvocato civilista Giuseppe Conte, tecnico di area pentastellata. Per il Tesoro emerge ildell’ex ministro dell’Industria Paolo Savona. Fitch: con “contratto di Governo” aumenta rischio-Paese...