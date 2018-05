Di Maio e Salvini | Conte premier Dal Quirinale filtra molta irritazione

[Il retroscena] Il braccio destro della Merkel scatenato contro Di Maio e Salvini. Ma c'è lo zampino di Berlusconi : La scorsa settimana erano già arrivate bordate da tre diversi commissari europei e poi, nel fine settimana, c'erano state le parole del ministro francese dell'Economia, Bruno Le Maire. Quelli ...

DALLA CINA/ Lao Xi : il vero discorso che dovrebbero Di Maio e Salvini : Il governo 5 Stelle-Lega si farà. Il problema impellente è che l'Italia è sommersa da debiti che dovrà ripagare. E i nuovi arrivati non ce la faranno.

CONTE PREMIER/ Ma Mattarella riapre la crisi tra Di Maio e Salvini : Di Maio e Salvini hanno fatto a Mattarella il nome di Giuseppe CONTE, ma il Capo dello Stato prende ancora tempo. Evidentemente c'è qualcosa che non lo convince.

Di Maio : "Premier - fatto il nome di Conte" | Salvini : "Con crescita ridurremo il debito" : Il leader M5s fa il nome dopo il colloquio con il Presidente, Salvini "tranquillizza" i mercati: "crescita e riduzione del debito insieme". Intanto il leader del Partito Popolare europeo Weber "avvisa": "Siete pieni di debiti, scherzate col fuoco". Martedì mattina Fico e Casellati da Mattarella

E' Giuseppe Conte il premier che Di Maio e Salvini hanno proposto a Mattarella : È Giuseppe Conte il futuro presidente del Consiglio italiano. Il nome dell’avvocato e professore di diritto privato ha messo d’accordo sia Luigi di Maio che Matteo Salvini che nel pomeriggio hanno fatto il suo nome al presidente Sergio Mattarella. Nato a Volturara Appula (Foggia) 54 anni fa, Conte vive a Roma dove esercita la professione di avvocato e di docente di diritto privato all’università ...

Di Maio : «Conte premier politico. L'Europa ci critica? Fateci iniziare». Salvini : «Rispetteremo vincoli» : Giuseppe Conte è il premier indicato dai leader di M5S e Lega Luigi Di Maio e Matteo Salvini al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. «Sarà un premier politico di...

Totoministri : Salvini e Di Maio sicuri - ballano Savona all'Economia e Massolo agli Esteri. Tutti i nomi : Se il Quirinale non avrà nulla da eccepire – così come sembra – la casella apicale del nuovo governo è stata definita. Sarà Giuseppe Conte, professore amministrativista con una cattedra a Firenze, a presiedere il prossimo consiglio dei Ministri. Un primo inter pares in quota Movimento 5 stelle. Un profilo morbido, tuttavia, un tecnico già indicato nel fantagoverno pre elettorale dei pentastellati. ...