Di Maio e Salvini a Mattarella | ' Il nostro candidato premier è Conte'

Martina : "Un tecnico? Salvini-Di Maio benvenuti nella realtà" : benvenuti nella realtà a Di Maio e Salvini . Dopo aver giocato per anni con la propaganda facile attaccando fantomatici 'governi non eletti dal popolo', hanno scoperto ora che tutti i presidenti del ...

Italia : Salvini e Di Maio propongono Giuseppe Conte : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Di Maio e Salvini al Colle : “Siamo pronti a far crescere l’Italia”. Conte “miglior premier” : «Finalmente adesso nasce la terza Repubblica». Così Luigi Di Maio, leader dei Cinque Stelle, al termine del colloqui al Colle verso il nuovo governo. Di Maio parla di Governo politico, «che ha come obiettivo migliorare la qualità della vita degli italiani». In questi 80 giorni, sottolinea, «abbiamo imposto un metodo: prima si discuteva di temi e po...

Di Maio e Salvini hanno proposto Giuseppe Conte come premier : È Giuseppe Conte il futuro presidente del Consiglio italiano. Il nome dell’avvocato e professore di diritto privato ha messo d’accordo sia Luigi di Maio che Matteo Salvini che nel pomeriggio hanno fatto il suo nome al presidente Sergio Mattarella. Nato a Volturara Appula (Foggia) 54 anni fa, Conte vive a Roma dove esercita la professione di avvocato e di docente di diritto privato all’università ...