Di Maio | «Conte premier politico Nasce la terza Repubblica»

Governo - Di Maio : “Premier? Abbiamo fatto nome di Giuseppe Conte. Non eletto? Era nella mia squadra” : “Premier? Abbiamo fatto a Mattarella il nome di Giuseppe Conte. Non eletto? Era nella mia squadra, votato da 11 milioni di persone”. Così Luigi Di Maio all’uscita dal Quirinale. “Sarà premier politico, orgoglioso di questa scelta”, ha continuato. L'articolo Governo, Di Maio: “Premier? Abbiamo fatto nome di Giuseppe Conte. Non eletto? Era nella mia squadra” proviene da Il fatto Quotidiano.

Governo M5s-Lega - Mattarella darà incarico?/ Video diretta - Di Maio "Conte premier politico" - Salvini "pronti": Governo M5s-Lega, accordo sul premier: Luigi Di Maio e Matteo Salvini saranno ministri, oggi nuovo giro di Consultazioni al Quirinale con Sergio Mattarella. Il toto-ministri

Di Maio : indicato Conte premier politico : 18.25 "Giuseppe Conte sarà un premier politico di un governo politico, indicato da due forze politiche, con figure politiche al proprio interno. E soprattutto con il sostegno di due forze politiche votate". Così Di Maio parlando con i giornalisti all'esterno del Quirinale. "Sono molto orgoglioso di questo nome perché è la sintesi del M5S. Non vesserà il popolo italiano. Non è stato eletto? Era nella mia squadra, lo hanno votato 11 milioni di ...

"Conte premier - governo politico" Di Maio : non vesserà gli italiani : Per primo al Colle, per chiudere il cerchio sulla trattativa e dare vita al nuovo governo giallo-verde, è salito Luigi Di Maio. Il colloquio con Sergio Mattarella è durato 18 minuti. "Abbiamo indicato al presidente della Repubblica il nome che secondo noi può portare avanti il contratto. È un momento storico... Segui su affaritaliani.it

Di Maio a Mattarella : "Giuseppe Conte premier" | Lite Lega-Ppe : "Fatevi gli affari vostri" : Il leader M5s dopo le critiche dall'estero: "Fateci lavorare prima, poi criticate". Gli occhi del Colle puntati su ministeri chiave come Economia, Esteri e Difesa. Intanto il leader del Partito Popolare europeo Weber "avvisa": "Siete pieni di debiti, scherzate col fuoco"

M5S-Lega - Di Maio al Quirinale. «Conte premier di governo politico» : Terminato l’incontro al Quirinale con il leader M5S, in corso quello con Salvini. In pole position per occupare la poltrona di presidente del Consiglio dei ministri c’è l’avvocato civilista Giuseppe Conte, tecnico di area pentastellata. Per il Tesoro emerge il nome dell’ex ministro dell’Industria Paolo Savona. Fitch: con “contratto di governo” aumenta rischio-Paese...

Lega-M5S - Di Maio e Salvini al Quirinale Premier : Conte in pole : I due leader, dopo un faccia a faccia, saranno al Colle accompagnati dai rispettivi capigruppo di Camera e Senato. Il segretario della Lega incontra Giorgia Meloni