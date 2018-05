Di Maio | Conte è la persona più politica che potevamo mettere a capo di questo

Salvini e Di Maio indicano Conte come premier - Mattarella convoca Fico e Casellati : È Giuseppe Conte il nome indicato da Luigi Di Maio al capo dello Stato Sergio Mattarella come premier del "...

E' Giuseppe Conte il premier che Di Maio e Salvini hanno proposto a Mattarella : È Giuseppe Conte il futuro presidente del Consiglio italiano. Il nome dell’avvocato e professore di diritto privato ha messo d’accordo sia Luigi di Maio che Matteo Salvini che nel pomeriggio hanno fatto il suo nome al presidente Sergio Mattarella. Nato a Volturara Appula (Foggia) 54 anni fa, Conte vive a Roma dove esercita la professione di avvocato e di docente di diritto privato all’università ...

Sarà Conte? Il sacrificio di Di Maio non evita il botto nel centrodestra : Roma. Giorgia Meloni lascia Matteo Salvini nella stanza dei gruppi, a Montecitorio, inforca le scale, scende a mensa: è livida. Agli amici racconta da diversi giorni di sentirsi tradita e truffata dal leader della Lega, che l’ha tenuta lontana dal patto generazionale con Luigi Di Maio, che l’ha volu

Governo : Boccia - destino quotidiano Conte in mano Salvini-Di Maio : Roma, 21 mag . (AdnKronos) – “Se il nome del Presidente del Consiglio sarà quello di Giuseppe Conte, così come circola in queste ore, gli faremo un grosso in bocca al lupo e gli augureremo, come è giusto che sia, buon lavoro. Da parte del Pd ci sarà un’opposizione rigorosa, puntuale, sempre sui Contenuti”. Lo ha detto Francesco Boccia, capogruppo Pd in commissione speciale alla Camera, intervenendo a Barletta ...

Di Maio : "Conte angelo custode del M5s - io e Salvini in squadra di governo" : "Conte ci ha sempre aiutato, è stato un angelo custode nei momenti più importanti del Movimento 5 stelle". Lo ha detto il capo politico del M5s Luigi Di Maio ai parlamentari pentastellati...

Governo - Di Maio-Salvini : 'Conte è il nostro premier. Nessuno ha nulla da temere' : Al centro, la definizione della squadra di Governo dove emerge il nodo del ministero dell'Economia. Il nome sul quale M5S e Lega avrebbero trovato una convergenza è quello dell'ex ministro del ...

Elio Lannutti - il senatore M5s massacra Luigi Di Maio : parole durissime su Giuseppe Conte e Massolo : Un durissimo intervento, su Facebook, firmato da Elio Lannutti , ex leader dei consumatori e neo-senatore del M5s . Nel mirino ci finisce la scelta di proporre Giuseppe Conte premier, oltre ad alcuni ...

Governo - l'annuncio di Di Maio : "Conte sarà un premier politico" - : Il leader del M5s dopo l'incontro al Quirinale ha svelato di aver proposto a Mattarella, d'accordo con Matteo Salvini, il nome del giurista: "Non vesserà il popolo italiano. È un momento storico". CHI ...

Di Maio annuncia il nome del premier : sarà Giuseppe Conte : Il leader della Lega ha poi aggiunto: 'Noi ci siamo, siamo pronti, abbiamo fatto il nome e indicato la squadra , vogliosi di far crescere l'economia del Paese' .

