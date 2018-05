Di Maio | Comincia la Terza Repubblica Fateci partire poi criticateci

Di Maio : "È un momento storico. Comincia una nuova era" : Il contratto del "Governo del Cambiamento" è stato ufficializzato oggi, disponibile per la consultazione integrale a questo indirizzo, e il leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio lo ha comunicato con un breve video su Facebook dimostrando ancora più sorridente e soddisfatto del solito:Ciao a tutti. Oggi si è finalmente definito in tutte le sue parte il Contratto per il Governo del Cambiamento. Sono davvero felice. Sono stati 70 giorni ...

Governo - cominciato incontro alla Camera Di Maio-Salvini : E' cominciato l'incontro tra il leader della Lega Matteo Salvini e il capo politico del M5S Luigi Di Maio a Montecitorio. Sul tavolo, il nome o la rosa di nomi da indicare al Colle per la guida del ...

Governo - accordo lontano. Di Maio da Mattarella 'Abbiamo chiesto altro tempo'. Salvini 'O si comincia o ci salutiamo' : Ha provato ad abbozzare anche una lista di ministri, indicando Siniscalco per l'Economia. Ma è stato stoppato dai Cinquestelle: 'Non è il suo il nome che verrà portato al Colle'. Politica Totopremier:...

Governo in alto mare. Di Maio da Mattarella 'Abbiamo chiesto altro tempo'. Salvini 'O si comincia o ci salutiamo' : Politica Totopremier: Giulio Sapelli, il professore eclettico con cui Salvini sognava di laurearsi di ANDREA GRECO

Politica - comincia a trapelare un certo nervosismo in chi ha vinto le elezioni. Salvini-Di Maio - o si “sposano” o saranno delle comparse nel nuovo Governo : Il primo giro di consultazioni del presidente Sergio Mattarella non è stato sufficiente per affidare l’incarico a formare il nuovo

Luigi Di Maio - dopo Fico cominciano i guai. Governo - la sfida con Salvini : gira un'ipotesi con il 'terzo uomo' : Oggi è un giorno storico per il Movimento 5 Stelle , che elegge il suo primo presidente della Camera. Mentre Roberto Fico festeggia tra baci, abbracci e pacche sulle spalle, c'è da scommettere che ...