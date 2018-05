Di Maio annuncia il nome del premier | sarà Giuseppe Conte

Di Maio ribadisce il no alla Tav e annuncia un premier 'amico del popolo' : Un Presidente del consiglio 'amico del popolo' . Il neologismo che da oggi arricchisce ulteriormente il politichese porta la firma di Luigi di Maio , il quale annuncia per la fine della settimana , ...

Di Maio ribadisce il no alla Tav e annuncia un premier "amico del popolo" : Un Presidente del consiglio “amico del popolo”. Il neologismo che da oggi arricchisce ulteriormente il politichese porta la firma di Luigi di Maio, il quale annuncia per la fine della settimana (stasera o domani, quindi) il nome del prossimo premier. L'ultimo ostacolo da superare per potersi presentare, lunedì, a Sergio Mattarella ed ottenerne il sospirato via libera alla nascita del nuovo esecutivo, il primo ...