Di Maio | ' Abbiamo dato il nome del premier a Mattarella | nasce la Terza Repubblica'

Governo - Luigi Di Maio : 'Nasce la terza Repubblica - a Mattarella abbiamo fatto il nome di Conte come futuro premier' : "Sono stati 80 giorni in cui ne è valsa la pena prendere tempo perché finalmente nasce la terza Repubblica, a Sergio Mattarella abbiamo fatto il nome di Giuseppe Conte come premier". Lo ha affermato ...

“Abbiamo il premier e i ministri”. L’annuncio di Salvini dopo un incontro con Di Maio : “Stamattina abbiamo chiuso l’accordo sul premier e sulla squadra di ministri”. Ad affermarlo Matteo Salvini dopo aver incontrato di nuovo, questa mattina a Roma, Luigi Di Maio. Queste erano infatti le ultime ore per trovare la condivisione del nome del premier prima di andare a riferire domani da Mattarella. Il capo dello Stato ha così convocato i gruppi di Lega e Movimento Cinque stelle. Le delegazioni delle due forze ...

Colloquio tra Salvini e Di Maio : “Abbiamo chiuso sul futuro premier e sulla squadra di governo” : Luigi Di Maio e Matteo Salvini hanno avuto un lungo Colloquio questa mattina terminato, secondo quanto riferisce l’Agi, verso le 13. Ancora una volta al centro dell’incontro ci sono i nomi del futuro premier e dei componenti della squadra di governo. ...

Governo M5s-Lega - Di Maio : “Abbiamo creato la base per il governo. Stiamo ragionando sul nome del premier” : Manca ancora l’accordo sul nome del premier? “Adesso Stiamo ragionando. E’ la cosa che dobbiamo ancora dirimere, ma sono sicuro che troveremo una soluzione. Vi dico che sono molto fiducioso perché, creata la base del Governo, il premier non sarà un problema. Non vi dico nient’altro”. Così il capo politico del M5S, Luigi Di Maio, arrivando a Monza, a casa dell’imprenditore Sergio Bramini. “Qui oggi potrebbe essere uno ...

Governo - accordo lontano. Di Maio da Mattarella 'Abbiamo chiesto altro tempo'. Salvini 'O si comincia o ci salutiamo' : Ha provato ad abbozzare anche una lista di ministri, indicando Siniscalco per l'Economia. Ma è stato stoppato dai Cinquestelle: 'Non è il suo il nome che verrà portato al Colle'. Politica Totopremier:...

Governo - Di Maio : 'Abbiamo chiesto altro tempo - Salvini : 'Si parte se non si spacca il centrodestra' : "Abbiamo chiesto qualche altro giorno per ultimare il programma di Governo". Lo ha detto il capo politico del M5s, Luigi Di Maio, dopo le nuove consultazioni col Presidente della Repubblica. "Nomi non ...

Di Maio e Salvini chiedono tempo a Mattarella : 'Non abbiamo ancora il nome del premier' : I prossimi giorni saranno fondamentali, stanno cambiando i riti politica, prima si discute dei problemi degli italiani e poi parallelamente, e in conclusione, i nomi di chi metterà in pratica questo ...

M5s-Lega - Di Maio : “Perché abbiamo chiesto più tempo? È un contratto di governo - mica di locazione” : “Dobbiamo ultimare un contratto di governo, mica è un contratto di locazione”. Così Luigi Di Maio tornando a Montecitorio ha risposto a chi gli chiedeva perché hanno chiesto a Mattarella più tempo, aggiungendo: “Deciderà il presidente”. E alla domanda se c’erano problemi sul nome del premier, il capo politico dei Cinque stelle ha replicato: “Stiamo parlando del contratto, che c’entra il ...