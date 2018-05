Di Maio | “A Mattarella abbiamo indicato il miglior premier per una leadership solida” 

Governo Lega-M5s - Di Maio al Quirinale : “Momento storico. Abbiamo fatto il nome a Mattarella - nasce la terza Repubblica” : “Credo che oggi possiamo dire che siamo di fronte a un momento storico. Abbiamo indicato il nome al presidente della Repubblica che può portare avanti il contratto di Governo ”. Lo afferma il leader di M5S Luigi Di Maio . “Ovviamente il nostro obiettivo era ed è migliorare la qualità della vita degli italiani e in questi 80 giorni Abbiamo imposto un metodo: prima si discuteva di temi e poi di nomi. Sono orgoglioso di aver portato ...

Luigi Di Maio dopo l'incontro al Quirinale con il Capo dello Stato : "Abbiamo fatto il nome del premier a Mattarella" : "Credo che possiamo dire di essere in un momento storico: abbiamo indicato al presidente della Repubblica il nome che al meglio può portare avanti con una leadership storica il contratto di governo". Lo dice Luigi Di Maio , dopo l'incontro con Sergio Mattarella."A chi ci critica dall'estero dico: fateci partire prima. Poi ci criticate, ma almeno fateci partire". "Siamo pienamente soddisfatti del lavoro nei prossimi giorni speriamo che si ...

Di Maio e Salvini da Mattarella con il nome del premier - resta il nodo Economia : Nel pomeriggio al Colle prima il leader M5S poi quello della?Lega. In pole position per occupare la poltrona di presidente del Consiglio dei ministri c’è l’avvocato civilista Giuseppe Conte, tecnico di area pentastellata. Per il Tesoro emerge il nome dell’ex ministro dell’Industria Paolo Savona. Fitch: con “contratto di Governo” aumenta rischio-Paese...