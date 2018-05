Di Francesco e la sua Roma | ' Uomini veri e ambiente vincente | solo così alzeremo trofei'

Papa Francesco ad un omosessuale : 'E’ Dio ad averti creato così' : Sentiamo molto spesso parlare di stupri ecclesiastici o abusi sessuali da parte di figure che dovrebbero essere pulite e morigerate ma che si rivelano essere invece inique e vergognose. Ma non sentivamo parlare di un abuso omosessuale ecclesiastico da tempo: proprio questo è accaduto a Juan Carlos Cruz, il quale è riuscito anche a parlare, in differita, con Papa Francesco. L’abuso sessuale Juan Carlos Cruz, omosessuale facente parte della ...

Papa Francesco ridisegna il conclave a sua immagine e somiglianza : Con l'annuncio fatto oggi, giorno di Pentecoste, al momento della recita dell'Angelus, della nomina di 14 nuovi cardinali, Papa Francesco ha completato il suo rimodellamento del collegio cardinalizio.Il numero dei cardinali elettori in un eventuale futuro conclave nominati da Francesco, dal 29 giugno prossimo, data della creazione (così si dice) dei nuovi porporati, supererà infatti di ben undici unità quelli nominati dal ...

Tutti e 34 i vescovi cileni hanno presentato le proprie dimissioni a papa Francesco in relazione a un noto caso di abusi sessuali : Tutti e 34 i vescovi cileni hanno offerto le proprie dimissioni a papa Francesco in relazione al caso di abusi sessuali interno alla Chiesa di cui si era molto parlato all’inizio dell’anno, per via di alcune dichiarazioni per cui lo The post Tutti e 34 i vescovi cileni hanno presentato le proprie dimissioni a papa Francesco in relazione a un noto caso di abusi sessuali appeared first on Il Post.

No alle unioni civili al chiostro di San Francesco - il Comune di Sorrento accusato di discriminare gli omosessuali : Sorrento. È una delle location preferite dalle circa 500 coppie che ogni anno scelgono Sorrento per celebrare le proprie nozze con rito civile. Soprattutto nel periodo estivo il trecentesco chiostro ...

Paola Di Benedetto e Francesco Monte si sono lasciati/ Critiche per l'ex naufraga : la sua risposta : Paola Di Benedetto vs Francesco Monte: "Non mi ha mai amata". l'ex naufraga dell'Isola dei Famosi racconta al settimanale Chi i dettagli della rottura non nascondendo la sua delusione.(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 19:22:00 GMT)

Francesco Monte rompe il silenzio sulla fine della sua storia con Paola : Ormai è un dato di fatto che la storia d'amore tra Paola Di Benedetto e Francesco Monte è finita e, dopo le dichiarazioni della modella, sono arrivate anche quelle dell'ex tronista di Uomini e Donne . ...

Francesco Monte : la sua relazione è in crisi? Video : Francesco Monte è noto al pubblico italiano per essere stato un tronista del programma Uomini&Donne. Tra le varie corteggiatrici ha conosciuto la napoletana Teresanna Pugliese, colei che gli ha fatto battere il cuore. La loro storia d'amore è finita dopo 8 mesi a causa di un tradimento di lui. Subito dopo Francesco ha ufficializzato la sua relazione con Cecilia Rodriguez. Stavano progettando il matrimonio dopo 4 anni, ma poi Cecilia ha ...

Francesco Monte : la sua relazione è in crisi? : Francesco Monte è noto al pubblico italiano per essere stato un tronista del programma Uomini&Donne. Tra le varie corteggiatrici ha conosciuto la napoletana Teresanna Pugliese, colei che gli ha fatto battere il cuore. La loro storia d'amore è finita dopo 8 mesi a causa di un tradimento di lui. Subito dopo Francesco ha ufficializzato la sua relazione con Cecilia Rodriguez. Stavano progettando il matrimonio dopo 4 anni, ma poi Cecilia ha ...

Papa Francesco incontra le vittime di abusi. E la sua è un’autocritica radicale e pubblica : Papa Francesco ha dedicato questo weekend a incontri separati con tre vittime di un noto prete-predatore cileno: Fernando Karadima, carismatico animatore di parrocchia a Santiago del Cile, privato finalmente della tonaca nel 2011 dopo anni di vergognosi insabbiamenti. Per Francesco l’appuntamento con Juan Carlos Cruz, James Hamilton e Josè Andres Murillo, ospiti nella sua residenza Santa Marta, rappresenta un momento particolarissimo del ...

Addio Alfie - il messaggio di Papa Francesco : «Profondamente toccato dalla sua morte» : Papa Francesco dà voce al suo dolore per la morte del piccolo Alfie Evans. «Sono profondamente toccato dalla morte del piccolo Alfie. Oggi prego specialmente per i suoi genitori, mentre...

Morto Alfie Evans - Papa Francesco su Twitter : «Toccato dalla sua morte - Dio lo accoglie in un abbraccio» : Il Papa: 'La scienza ha dei limiti da rispettare. Di fronte alla sofferenza serve sforzo di tutti' I medici vogliono staccare la spina. Il papà: 'Papa Francesco ci ha detto di portarlo in Vaticano' ...

Paola Di Benedetto furiosa difende la sua storia con Francesco Monte : Francesco Monte e Paola Di Benedetto stanno insieme solo per Business? Paola Di Benedetto e Francesco Monte sin dall’inizio della loro relazione sono stati attaccati di essere stati dei falsi e di stare insieme soltanto per “business”. Se l’ex tronista di Uomini e Donne ha deciso sin dalla sua uscita dal gioco di non rilasciare interviste di nessun tipo, Paola è stata più volte invitata nei salotti tv ma per quanto ...

Varese - A tre anni da Laudato sì di papa Francesco - dibattito sulla sua attualità : Fabio Minazzi, Ordinario di Filosofia della scienza e Direttore scientifico del Centro Internazionale Insubrico; Lidia Maggi , pastora della Chiesa Battista. Conducono: Valerio Crugnola , ...

Francesco Totti/ Video - pronto a rivivere in studio le emozioni della sua Roma in Champions (Amici) : Francesco Totti è ospite questa sera di Amici su Canale 5: l'ex capitano della Roma torna in uno show di Maria De Filippi a pochi giorni dalla storica impresa della sua squadra in Champions(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 10:38:00 GMT)