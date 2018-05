Di che malattia soffre Georgette Polizzi? La bella ex protagonista di Temptation Island

Georgette Polizzi : 'Vi parlerò della malattia che ha deciso di impossessarsi di me' : Ufficialmente tornata nel mio mondo @Georgettepol_brand E adesso devo solo tornare a spaccare i culi !! Come vi ho detto nelle storie appena avrò metabolizzato vi parlerò della malattia che ha deciso ...

Georgette Polizzi sulla sedia a rotelle : «Dovrò convivere con la malattia che si è impossessata di me per tutta la vita» : ROMA ? Georgette Polizzi esce dall?ospedale costretta sulla sedia a rotelle ma attraverso i social confessa che dovrà convivere per sempre con la malattia che l?ha colpita....

Malattia di Crohn e colite ulcerosa : 200mila italiani affetti da malattie infiammatorie croniche intestinali : Le malattie infiammatorie croniche intestinali sono patologie croniche infiammatorie caratterizzate dall’alternarsi di fasi di riacutizzazione e di remissione e si distinguono in Malattia di Crohn e colite ulcerosa. Sebbene si tratti di patologie diffuse in tutto il mondo, con variazioni sia all’interno che tra le regioni geografiche, i maggiori tassi di incidenza sono più comuni nei paesi industrializzati: in Italia ben 200mila ...

La malattia e il corpo che si sfalda : la lotta di Phil Collins per stare sul palco : A febbraio scorso finì in cella per una sola ora. Tanto bastò a scatenare i media di mezzo mondo. Per una stupidaggine, un inciampo, un errore burocratico che lo vide in bloccato e in arresto all'...

La seconda vita di Rebecca - salvata dalla malattia che 'cancella il passato' : TREVISO Un' encefalite gravissima, pochissimi casi in Italia e nel mondo. Una malattia che può portare alla morte. Rebecca Migotto, 24 anni, è finita in coma, poi la diagnosi e la cura grazie all'eccezionalità dei medici dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Ed è ...

Nadia Toffa - la malattia non molla : deve rinunciare ancora alla tv. "Ma giuro che ci rivedremo presto' : Su Facebook posta un'immagine con il capo coperto e tiene però a precisare: 'Eccomi qui! Con tutta la voglia del mondo di tornare a #leiene. Ci siamo quasi, la vostra energia e il vostro affetto mi ...

La malattia che ha vinto il Saladino : una diagnosi tardiva : SCIENZA SpazioSaluteEnergiaScienze AMBIENTE NaturaEcologiaAnimali TECNOLOGIA Digital lifeTecno-prodottiInnovazioneMotoriArchitettura CULTURA ArteMisteroStoriaCuriosità COMPORTAMENTO PsicologiaScuola e ...

Addio Olmi - cantore dell’Italia contadina «La malattia? Serve anche soffrire»|Video : Era malato da tempo, venerdì era stato ricoverato d’urgenza in ospedale ad Asiago. Originario di Bergamo, nel 1978 aveva vinto la Palma d’Oro a Cannes con «L’albero degli zoccoli»

Scoperto un farmaco che blocca malattia simile a quella di Alfie Evans : Dunque anche altri bambini, nel mondo, stanno beneficiando della sua efficacia documentata. Oltre ai bambini inseriti nella sperimentazione, attualmente al Bambino Gesù vengono seguiti altri 12 ...

Scoperto farmaco che blocca malattia simile a quella di Alfie Evans : Era una patologia rara senza terapia. Ma oggi la ceriodolipofuscinosi neuronale di tipo 2 (CLN2) - malattia neurodegenerativa simile a quella che ha colpito il piccolo Alfie Evans, appartenendo alla stessa famiglia - che porta alla distruzione del sistema nervoso centrale dei bambini, può essere bloccata da un nuovo farmaco che rimpiazza l'enzima di cui i pazienti sono carenti. La sperimentazione è condotta su 23 bimbi in 4 Centri ...

Dolore al fianco destro : quel male che terrorizza. Può trattarsi di una cosa banale o - al contrario - di una malattia serissima. Ecco le possibili cause di un problema molto comune. Non perdere il controllo… : Ti capita spesso di avere un Dolore al fianco destro? È normale che ormai la cosa ti preoccupi. Anche perché il Dolore al fianco destro può indicare i problemi più vari: all’appendice, alle ossa, al pancreas, ai reni, tanto per dirne alcune. cosa fare? Rivolgersi al medico che saprà darvi il giusto consiglio. Ora, però, cerchiamo di andare a fondo e capire qualcosa in più. Il Dolore al fianco destro è uno dei disturbi più trattati al pronto ...

“Nella malattia…”. Cesare Bocci choc. A Ballando con le stelle l’amatissimo attore ha raccontato la sua tragedia personale che aveva deciso di tenere per sé. Non ce l’ha fatta. E in studio è calato un silenzio di tomba : “La mia vita privata è privata”, ha esordito quando è arrivato a Ballando con le stelle. Ma poi l’amatissimo attore di fiction italiano non ha potuto fare a meno di dimenticare il suo dramma, dramma che gli ha cambiato la vita. Parliamo di Cesare Bocci, l’attore divenuto celebre per aver interpretato il ruolo di Mimì Augello nel Commissario Montalbano. E se nella fiction Bocci è un latin lover, nella sua vita reale è innamoratissimo della ...

“La malattia? Rischiai di morire”. Giovanni Ciacci e il suo racconto inedito choc. Finora non aveva mai parlato di quello che ha passato anni fa - sfiorando addirittura la morte. Adesso - però - ha deciso di confessare tutto. Cosa ha passato : Per la prima volta al settimanale Di Più, Giovanni Ciacci ha confessato della malattia che per anni lo ha fatto soffrire. Un disturbo che ha condotto il concorrente di Ballando con le Stelle quasi alla morte. Tutto è successo, spiega l’esperto di stile di Detto Fatto, dopo un grande dolore, quando l’uomo aveva 32 anni. Un dolore di cui Ciacci ha preferito non parlare ma che gli ha causato una forte depressione, sfociata poi in bulimia. ...