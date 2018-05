Desigual Couture sbarca in Italia GALLERY

sportfair

: Desigual Couture primavera estate 2018: la capsule firmata Jean Paul Goude a Milano - Caterinadiiorgi : Desigual Couture primavera estate 2018: la capsule firmata Jean Paul Goude a Milano - GlobeStylesMag : Desigual Couture primavera estate 2018: la capsule firmata Jean Paul Goude a Milano -

(Di lunedì 21 maggio 2018) La capsule collection creata dall’Artistic Advisor diJean Paul Goude, sarà venduta per 2 settimane nel negozio milanese 10 Corso Como, la famosa capsule collection di#abbigliamento creata dal poliedrico artista francese Jean Paul Goude per, arriva a Milano in 10 Corso Como. La capsule collection, un’edizione limitata, è stata messa in vendita oggi 17 maggio e sarà disponibile nel punto vendita fino al 31 maggio. Tutti i capi della collezione appartengono alla stagione PE18 di, presentata durante la fashion Week di New York lo scorso settembre 2017. Il lancio della collezione è stato realizzato durante un evento aperto al pubblico che ha riunito importanti personaggi della vita sociale e culturale milanese. Tra le 18:00 e le 21:00, in 10 Corso Como sono passati clienti e amanti del marchio che non hanno voluto perdersi l’arrivo di ...