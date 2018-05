Demi Lovato | è ancora faida con Taylor Swift? Lo sguardo di ghiaccio ai Billboard Music

Duetto tra dive con Christina Aguilera e Demi Lovato ai BBMAs 2018 in Fall in Line (video) : Christina Aguilera e Demi Lovato ai BBMAs 2018 portano Fall in Line per la prima volta dal vivo. Le due artiste si sono riunite per lanciare un importante messaggio a due voci, scegliendo il palco di Las Vegas per il loro debutto ufficiale live dopo l'annuncio della collaborazione. Notevole l'armonia a due voci, note per essere molto potenti, che ancora una volta hanno dimostrato su un grande palco nel quale non sono mancati i drammatici temi ...

ROMA – Due voci da brivido quelle di Christina Aguilera e Demi Lovato, insieme per Fall In Line. Il super duetto è il secondo singolo estratto dal nuovo album Liberation, in arrivo il prossimo 15 giugno a distanza di 6 anni dal precedente disco di inediti, Lotus. A settembre partirà

Fall In Line di Christina Aguilera e Demi Lovato - il nuovo singolo che dà voce alle donne : audio - testo e traduzione : Grande attesa per il nuovo singolo Fall In Line di Christina Aguilera e Demi Lovato, collaborazione annunciate nei giorni scorsi e che sancisce un sodalizio tra due delle popstar più acclamate al mondo. Il nuovo singolo di Christina Aguilera è disponibile da mercoledì 16 maggio su tutte le piattaforme digitali di download e streaming, e anticipa il nuovo album della cantante Liberation, in arrivo sul mercato discografico il prossimo 15 ...

Demi Lovato insultata nel brano del rapper Comethazine - tra versi osceni e sessisti (audio e testo) : I fan di Demi Lovato sono insorti nei confronti di un rapper di nome Comethazine, che in evidente ricerca di visibilità sul mercato ha attirato l'attenzione pubblicando un brano intitolato Demi. Presentata come una dedica alla popstar, la canzone in realtà è tutt'altro che un tributo, visto il testo dai versi molto espliciti e in alcuni casi offensivi (la Lovato viene appellata come "cagna"), con contenuti a sfondo sessuale e diversi commenti ...

Demi Lovato ha spiegato perché ha pubblicato le foto della sua cellulite su Instagram : " E così, ho deciso di mostrare i miei difetti e - non mi piace nemmeno chiamarli difetti, sono una parte di quello che sono - e mostrare al mondo che sono imperfetta , ma questo è ciò che mi rende ...

Demi Lovato mostra la cellulite su Instagram : ‘Amo ancora me stessa’ : “Eppure amo ancora me stessa”. Demi Lovato lo scrive in continuazione nelle sue ultime Instagram Stories come un mantra da ricordare a se stessa ma anche a tutti i giovani fan che la seguono con devozione. Lo slogan accompagna foto e video nei quali la popstar mostra con orgoglio le imperfezioni fisiche come cellulite e smagliature che troppo spesso creano enormi complessi alle ragazze. LEGGI: Demi Lovato in Italia: a Bologna ...