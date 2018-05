Deferiti Napoli | Sassuolo e Palermo per un' indagine della DDA Napoli

Deferiti dalla Figc gli ex calciatori del Napoli Reina e Cannavaro jr per rapporti con pregiudicati legati a clan della camorra : Deferiti dalla giustizia sportiva per aver frequentato e frequentare a tutt'oggi pregiudicati legati ad ambienti camorristici: Pepe Reina, Paolo Cannavaro e Salvatore Aronica andranno a processo sportivo a seguito dell'inchiesta della Dda, i cui atti erano stati acquisiti dalla procura Figc.Il procuratore capo Giuseppe Pecoraro ed il suo vice hanno deciso di deferire i tre giocatori e per responsabilità i club di appartenenza Napoli, ...