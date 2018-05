Deferiti dalla Figc gli ex calciatori del Napoli Reina e Cannavaro jr per rapporti con

huffingtonpost

(Di lunedì 21 maggio 2018)giustizia sportiva per aver frequentato e frequentare a tutt'oggi pregiudicati legati ad ambienti camorristici: Pepe, Paoloe Salvatore Aronica andranno a processo sportivo a seguito dell'inchiesta della Dda, i cui atti erano stati acquisitiprocura.Il procuratore capo Giuseppe Pecoraro ed il suo vice hanno deciso di deferire i tre giocatori e per responsabilità i club di appartenenza, Sassuolo e Palermo.Partecipa su HuffPost e Repubblica, in collaborazione con Zeit Online, alla 1° edizione italiana di "My Country Talks". Confrontati con chi ha idee opposte alle tue