Dazi - Mnuchin : "progressi significativi" con la Cina : Il segretario al Tesoro americano, Steven Mnuchin , ci tiene a precisare che quella con la Cina non è una "guerra" ma una " disputa commerciale ". Parlando ai microfoni della Cnbc , Mnuchin ha ...

Mnuchin - sospesi Dazi sino a definizione accordo Cina

Dazi - Mnuchin : stop fino accordo con Cina : 17.19 La sospensione dei Dazi sui mercati americani e cinesi è stata confermata dal segretario al Tesoro Usa, Steven Mnuchin, all'indomani dell'annuncio di un accordo di principio tra i due Paesi per ridurre il deficit commerciale americano. Evocando un'intesa per "sospendere i Dazi",Mnuchin ha detto alla Fox "Abbiamo trovato un accordo quadro". Se la Cina non rispetterà i suoi impegni il presidente "potrà sempre decidere di rimettere in ...

Mnuchin - Trump non ha ancora deciso su esenzioni Dazi