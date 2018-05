David Beckham tradisce la moglie Victoria? Giovanni Ciacci | Ecco perché era triste

“Ecco perché Victoria Beckham aveva il muso alle nozze”. Indiscrezione choc. Alle nozze di Harry e Meghan lo hanno notato tutti : David impeccabile - lei in un brutto stato. Un retroscena parecchio pesante : La notizia rischia di avere l’effetto di una bomba e, dicono in molti, confermerebbe il motivo di quel broncio perenne sul viso di Victoria Adams. Cantante icona della generazione anni ’80, stilista di discreta fama, attrice e tra le donne più invidiate del mondo. O forse no perché pare proprio che il marito David non sia una stinco di santo, anzi l’abbia tradita a più riprese. A rivelarlo nello studio di Barbara D’Urso è stato Giovanni ...

Victoria non sorride accanto a Beckham - ecco perchè : “David la riempie di corna” : Beckham bellissimo e Victoria triste, il perchè del non sorriso dell’ex Spice Girl in una triste motivazione: “David la tradisce ripetutamente” David Beckham presenzia al Royal Wedding con accanto la moglie Victoria. L’ex calciatore appare in forma smagliante alle nozze di Meghan Markle ed il principe Harry e tutti i giornali parlano del suo look perfetto. A far chiacchierare il gossip però spunta anche un altro dettaglio ...

Ciacci e la voce sui Beckham : "Quella rissa con l'amante di David..." : Ieri sera, la finale di Ballando con le stelle, che ha eletto vincitore Cesare Bocci, lo ha visto protagonista di una polemica, ripresa dal Giornale , con Selvaggia Lucarelli, che l'aveva definito ...

Royal wedding. David Beckham e gli altri belli del reame : Archiviato il Royal weddign di Harry d’Inghilterra e Meghan Markle, è tempo anche di primi bilanci. bellissima la sposa nella sua semplicità (fatta eccezione per i capelli troppo disordinati, impossibile non notarli), super glamour le invitate, specie alcune. Dalla sempre chic Kate Middleton a Kitty Spencer, definita da molti «un angelo» via social, senza dimenticare l’impeccabile Amal Clooney in giallo, che però non ha offerto ...

David Beckham E VICTORIA/ Video : lei resta regina di stile - i fan la difendono : DAVID BECKHAM e VICTORIA, Video: lui bacia sulla bocca Elton John, gaffe di lei al Royal Wedding. Le ultime notizie sull'amatissima coppia britannica che ha fatto impazzire anche i social(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 20:05:00 GMT)

David Beckham e Victoria/ Video : lui bacia sulla bocca Elton John - gaffe di lei al Royal Wedding : David Beckham e Victoria, Video: lui bacia sulla bocca Elton John, gaffe di lei al Royal Wedding. Le ultime notizie sull'amatissima coppia britannica che ha fatto impazzire anche i social(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 18:56:00 GMT)

Victoria e David Beckham alle nozze di Harry e Meghan - a sorpresa unica Spice Girl al Royal Wedding : Sono stati tra i primi, tra i grandi nomi attesi a Windsor, ad arrivare in chiesa: Victoria e David Beckham alle nozze di Harry e Meghan hanno attirato l'attenzione dei fotografi e scatenato una ridda di commenti sui social network, sia per la prestanza di lui che resta uno dei sex symbol inglesi più amati, sia per lo stile di lei, notevolmente migliorato rispetto alle scelte di look per il precedente matrimonio reale, quello di William e Kate ...

Royal Wedding – Gli sportivi invitati al matrimonio dell’anno : ci sono anche Serena Williams e David Beckham [GALLERY] : Serena Williams e David Beckham al matrimonio di Meghan Markle e Harry del Galles, al Royal Wedding anche tanti sportivi Più di 1200 invitati al Royal Wedding che si terrà tra poco alla St. George Chapel del castello di Windsor. Meghan Markle e Harry del Galles, dopo un’attesa estenuante, si sposeranno. Tra gli ospiti dei reali anche tanti sportivi, tra cui spiccano per importanza David Beckham, ex calciatore simbolo durante la sua ...

David Beckham compie 43 anni - ecco il regalo che l'ha fatto commuovere : Leggenda del Manchester United e del Real Madrid, una carriera calcistica superlativa e il titolo indiscusso , e indiscutibile, come uno degli uomini più sexy del mondo: cosa potrebbe chiedere di più uno come David Beckham ? La risposta è molto semplice: avere accanto a sé tutta la famiglia , ed è quello che è accaduto mercoledì scorso, quando l'ex calciatore ...

Brooklyn Beckham sorprende David per il suo compleanno e scatta il momento padre e figlio che ti farà sciogliere : Prepara i fazzoletti! The post Brooklyn Beckham sorprende David per il suo compleanno e scatta il momento padre e figlio che ti farà sciogliere appeared first on News Mtv Italia.

David Beckham si commuove per la sorpresa del figlio Brooklyn : «Amore, guarda chi sta arrivando». David Beckham posa la forchetta, si volta leggermente alla sua sinistra e strabuzza gli occhi: c’è suo figlio Brooklyn, arrivato direttamente da New York per celebrare il compleanno del papà. «Che ci fai qui?», chiede l’ex calciatore al suo primogenito, che ha lasciato di recente Londra per andare a studiare alla Parsons School, in America. «Sono appena atterrato, auguri papà», gli risponde abbracciandolo. «Mi ...

David Beckham compie gli anni il figlio Brooklyn gli fa una sorpresa : Una sorpresa davvero inaspettata per David Beckham in occasione del suo compleanno quando al ristorante si ritrova il figlio Brooklyn alle spalle , e invece credeva che si trovava a New York . Padre e figlio si stringono in un abbraccio che più dolce non si può e l’emozione che compare sul volto di David è indescrivibile. Si godono la scena Victoria e gli altri tre figli della coppia. Super in forma, sguardo magnetico e con tanti progetti ...

David Beckham - la sorpresa di compleanno del figlio Brooklyn (video) : L'ex calciatore David Beckham ha spento ieri 43 candeline, e la sua famiglia (la moglie Victoria Beckham e i quattro figli, Brooklyn, Cruz, Romeo e Harper) ha deciso di fargli una meravigliosa sorpresa. Infatti David si trovava in Inghilterra per festeggiare il compleanno, con tutti i suoi cari, in un ristorante, ed era convinto che il figlio maggiore, Brooklyn, fosse a New York. Invece il ragazzo, che ha 19 anni, ha deciso di fargli una ...

«Hey Daddy - buon compleanno». Da Harper a David Beckham : David Beckham compie 43 anni e festeggia, come era facile immaginare, con la sua famiglia. L’ex star del calcio inglese, oggi imprenditore di se stesso, icona fashion e ambasciatore Unicef, è in posa con i tre figli più piccoli: Cruz, 12, Romeo, 15, e la piccola Harper, 7. A scattare e a mandare online la foto è Victoria Beckham, al fianco dell’ex calciatore da almeno 18 anni. «Ti amiamo molto», aggiunge la ...