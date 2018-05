Dal 22 al 24 maggio la città di Genova protagonista della prevenzione cardiovascolare

Torna FORUM PA Dal 22 al 24 maggio a Roma : Questi solo alcuni spunti dai tre giorni di lavoro e confronto sui temi strategici per la prossima agenda politica del Paese e sui temi caldi dello scenario digitale, come la gestione, analisi e ...

Sky Sport Vetrina DTT - Palinsesto Dal 21 al 27 Maggio 2018 : Grazie al duplice accordo tra Sky Italia e Mediaset, si sono accesi due nuovi canali Vetrina Sky sul digitale terrestre, disponibili fino al 1° luglio per tutti i clienti Mediaset Premium ovvero Sky Uno e Sky Sport. Su quest'ultimo disponibile in SD alla numerazione LCN 374 e in ...

Fatevi conquistare dai menu del parco Dal 25 maggio in 4 ristoranti delle valli Po e Varaita : Quattro ristoranti della Valle Po e Valle Varaita porteranno in tavola, fino a settembre, con la rassegna Parchi da Gustare - Il menù del parco, i piatti realizzati con i prodotti tipici del ...

Veneto : i lavori del Consiglio regionale della settimana Dal 21 al 25 maggio (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Sempre nella giornata di mercoledì 23 maggio, alle ore 14.30, è convocata la Terza Commissione consiliare permanente per la presentazione e l’esame dei seguenti provvedimenti della Giunta regionale: apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto per alcuni t

Veneto : i lavori del Consiglio regionale della settimana Dal 21 al 25 maggio : Venezia, 21 mag. (AdnKronos) - L’Agenda settimanale prevede, innanzitutto, la convocazione, in seduta ordinaria, del Consiglio regionale del Veneto, nella giornata di martedì 22 maggio, a partire dalle ore 10.30 (con eventuale prosecuzione mercoledì 23 maggio, sempre a partire dalle ore 10.30). Tra

Uomini e Donne | Trono Over | Puntata 21 maggio 2018 | In diretta Dalle ore 14 : 45 : Uomini e Donne è un programma condotto da Maria De Filippi, in onda da lunedì a venerdì su Canale 5, a partire dalle ore 14:45.Nel people show di Maria De Filippi, si alternano, come di consueto, il Trono Classico e il Trono Over.prosegui la letturaUomini e Donne | Trono Over | Puntata 21 maggio 2018 | In diretta dalle ore 14:45 pubblicato su Gossipblog.it 21 maggio 2018 13:25.

Consenso trattamento dati Vodafone Happy - SMS informativo su GDPR Dal 21 maggio : Non c'è da stupirsi se proprio oggi affronteremo il tema del Consenso al trattamento dati Vodafone Happy, ossia del programma fedeltà che l'operatore mobile dedica ai suoi clienti. Questo perché l'argomento è il protagonista di una nuova campagna informativa via SMS partita proprio oggi 21 maggio. Quali sono i dettagli che gli utenti devono conoscere? Come ormai sanno tutti i clienti del vettore rosso, Vodafone Happy è l'iniziativa ...

Bologna - incidente straDale a Molinella/ Auto contro albero - morto un 22 enne di Salerno (21 maggio 2018) : Bologna, incidente stradale a Molinella: Auto sbanda e sbatte contro un albero a bordo strada, morto un 22enne di Salerno residente in Emilia. Inutili i soccorsi(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 12:50:00 GMT)

Una vita - trame Dal 28 maggio al 2 giugno : la richiesta shock di Ursula : Una vita, la soap iberica che ogni giorno tiene incollati al televisore circa 3 milioni di telespettatori, promette ulteriori sviluppi delle trame che via via va tessendo. Le anticipazioni relative alle puntate in onda nella settimana dal 28 maggio al 2 giugno rivelano che al centro delle trame ci sarà Ursula, che dopo aver eseguito l'ordine di Cayetana di uccidere Suor Ascencion, le farà una richiesta shock chiedendole di uccidere Fabiana in ...

L'oroscopo di Simon and The Stars (Dal 21 al 27 maggio). “Primo Quarto di Luna” : ARIETEE' come tornare sui banchi di scuola. Per chi si sta cimentando con un nuovo incarico o con un progetto personale, ma anche per chi ha iniziato da poco un nuovo lavoro, è tempo di tornare a scuola. Con il bloc-notes e la penna a prendere appunti, a capire le regole di un nuovo mondo per poi imparare a muoversi con disinvoltura. Urano, che dalla scorsa settimana è entrato nella tua "area" dei soldi e del lavoro, può ...

Beautiful : le trame Dal 21 al 26 maggio 2018 – Anticipazioni : Beautiful, la soap opera statunitense, approdata in Italia dal 1990 (su Rai2, e dal 1994 passata a Canale5), continua tutt’oggi ad andare in onda con grande successo con la messa in onda dal lunedì al sabato dalle 13:40 alle 14:10. Beautiful | Le trame della settimana dal 16 al 21 aprile 2018 Steffy confessa a Ridge di essere molto preoccupata per Liam, a causa dei suoi forti […] L'articolo Beautiful: le trame dal 21 al 26 ...

Una Vita : le trame Dal 21 al 26 maggio 2018 – Anticipazioni : Su Canale5 dalla penna dell’autrice de Il Segreto, va in onda una nuova telenovela, Una Vita, trasmessa in Spagna sul canale TVE La1, con il titolo Acacias 38. Gli appuntamenti previsti per questa settimana sono da lunedì a sabato dalle 14:10 alle 14:45. Una Vita | Le trame della settimana dal 19 al 23 marzo 2018 Mauro rivela alla stampa che Cayetana è tra i graziati, […] L'articolo Una Vita: le trame dal 21 al 26 maggio 2018 – ...

Oroscopo Fanpage Dal 21 al 27 maggio 2018 – a cura di Pierre Newton : Guarda alle tue stelle con la stessa fiducia con cui guardi le tue mani e i tuoi gesti. Credi nella forza degli astri con la stessa energia con cui guardi alle tue capacità. Il cuore deve superare gli ostacoli della mente, ma la ragione deve consolidare le conquiste del cuore, costruendo giorno per giorno.Continua a leggere

Tennis - Ranking ATP (21 maggio 2018) : Rafael NaDal torna sulla vetta del mondo! Fabio Fognini irrompe in top 20 : La classifica mondiale ATP utile a delineare le teste di serie del Roland Garros restituisce a Rafael Nadal la vetta della graduatoria: grazie al successo romano il maiorchino scalza nuovamente Roger Federer per 100 punti e si riprende la corona. Poco sarebbe cambiato, dal momento che l’elvetico sarà assente a Parigi. Il tedesco Alexander Zverev intanto sul suolo francese sarà ufficialmente testa di serie numero due nello Slam su terra ...