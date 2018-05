Da record l’orologio Omega preferito da Elvis Presley

gqitalia

(Di lunedì 21 maggio 2018) Aggiudicarsi un pezzo di un mito può costare molto, per la precisione, 1.500.000 franchi svizzeri (poco meno di 1.275.000 euro), se il mito in questione è. E’ questa infatti, la cifra alla quale, pochi giorni fa, è stato battuto alla Geneva Watch Auction: Seven, di Phillips l’appartenuto al cantante. Ad aggiudicarselo, dopo una lunga fase di rilanci, il proprio il museodi Bienne, che ha fatto così registrare il nuovodel mondo per l’acquisto di un orologio della maison. Definito “storicamente più significativo appartenuto amai apparso sul mercato” il segnatempo in oro bianco fu regalato al cantante dalla Rcas nel febbraio del 1961, in occasione di un pranzo e concerto di beneficenza per celebrare i 75 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Un dato testimoniato anche dall’incisione sul ...