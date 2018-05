Da luglio via al codice anti-fake news della Ue | Gabriel | ' Vogliamo una rete di

Nunzia Maiorano - uccisa con 46 coltellate/ Il marito sotto processo a luglio : ha scelto il rito abbreviato : Nunzia Maiorano, uccisa con 46 coltellate: il marito sotto processo a luglio. Salvatore Siani ha scelto il rito abbreviato, il Comune di Cava de' Tirreni si è costituito parte civile(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 18:08:00 GMT)

Parco Nazionale Gran Paradiso : al via a luglio “A piedi tra le nuvole” : Con il progetto “A piedi tra le nuvole”, il Parco Nazionale Gran Paradiso promuove da oltre 15 anni una mobilità dolce, regolamentando il traffico automobilistico privato d’estate lungo la strada che conduce al Colle del Nivolet e favorendo gli spostamenti a piedi, in bici e con navetta: un modo per tutelare un ambiente dagli equilibri delicati e per far assaporare agli escursionisti il vero profumo (e il silenzio) della montagna! In linea con ...

Scontro treni in Puglia - il processo inizierà il 16 luglio : diciannove gli imputati per il disastro ferroviario che provocò 23 morti : Due anni e tre giorni dopo il disastro ferroviario sulla Andria-Corato, inizierà il processo per i 19 imputati per lo Scontro tra i treni di Ferrotramviaria che il 12 luglio di due anni fa provocò la morte di 23 persone e il ferimento di altre 51. L’udienza preliminare è stata fissata il 16 luglio 2018, come comunicato venerdì anche ad altri 117 tra persone offese e famigliari delle vittime. Lo scorso aprile i pm Alessandro Donato Pesce e ...

Restyling via Sparano - al lavoro sul 'cuore pulsante' della strada : 'Cantieri completati per luglio' : Approfondimenti Isole verdi su via Sparano, c'è il sì della Giunta: 'Panchine, alberi e luci', a breve i lavori 27 marzo 2018 Cavi elettrici a fuoco, fumo e scintille in via Sparano: vigili del fuoco ...

Nina Moric definì ‘un viado’ Belen Rodriguez - entrambe in aula a luglio : Nina Moric e Belen Rodriguez, entrambe ‘ex’ di Fabrizio Corona, saranno una contro l’altra in Tribunale a Milano il prossimo 3 luglio nel processo a carico della modella croata accusata di diffamazione aggravata da un “fatto determinato” per aver definito ‘viado’ la showgirl argentina in un’intervista a Radio 24 del 3 settembre 2015. Il giudice della decima sezione penale ha stabilito che nella prossima udienza verranno sentiti i testi del pm e ...

Annunciati nuovi concerti di LP in Italia nel 2018 - due date a luglio tra Padova e Pavia : biglietti in prevendita su Ticketone : Due nuovi concerti di LP in Italia nel 2018: la cantautrice statunitense annuncia altre date per il tour che la vedrà protagonista in Italia quest'estate. Dopo i concerti Annunciati nelle scorse settimane, in programma a giugno da nord a sud Italia, a grande richiesta si aggiungono due date a luglio al calendario: LP si esibirà il 16 luglio al Castello Visconteo di Pavia in occasione dell'Iride Fraschini Music Festival, mentre il 17 luglio ...