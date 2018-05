“Da laureata posso finalmente girare armata” Kaitlin divide l’America

dilei

: Mi sono laureata da poco, ancora non ho un lavoro, quindi mi rendo utile in casa aiutando i miei con le faccende. M… - Sgnosky : Mi sono laureata da poco, ancora non ho un lavoro, quindi mi rendo utile in casa aiutando i miei con le faccende. M… - chiamamicitta : Sarah Carrozzini, è nata a Trento. Laureata in psicologia a Padova, da vent’anni lavora come psicologa libera profe… - CLAUDIAMAN66 : RT @CaroneTweet: Giulia si è laureata nel mese di marzo in scienze politiche. È una studentessa napoletana affetta da sindrome di down, ma… -

(Di lunedì 21 maggio 2018) Una bella ragazza con i capelli lunghi e ricci, un vestitino bianco corto, tacchi alti e…un mitra in spalla. Precisamente un Ar-10, quello di molte stragi dei college degli Stati Uniti. Così la neo-22enneBennet si è fatta fotografare all’indomani della laurea, postando la foto su Twitter e scrivendo: Ora che mi sonoalla @KentState,armata nel campus. Avrei dovuto poterlo fare da studente, soprattutto perché quattro studenti disarmati sono stati uccisi dal governo in questo campus. #CampusCarryNowsi riferisce al fatto che proprio nel suo campus campus, quasi 50 anni fa, la Ohio National Guard aprì il fuoco contro una folla di studenti disarmati che protestavano contro la guerra del Vietnam, uccidendone quattro e ferendone nove Ovviamenteè una attivista conservatrice che si batte per il possesso delle armi. ...