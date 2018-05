Cucinelli | Fondazione e Comune Norcia insieme per restauro Teatro

meteoweb.eu

: #Ricostruzione: la Fondazione Cucinelli restaurata anche il #Teatro di #Norcia - CorcianOnline : #Ricostruzione: la Fondazione Cucinelli restaurata anche il #Teatro di #Norcia -

(Di lunedì 21 maggio 2018) Milano, 21 mag. (AdnKronos) – LaBrunello e Federicae ildihanno presentato alla stampa e alla cittadinanza il progetto didelCivico di, che prenderà il via nelle prossime settimane. La, si legge in una nota, si occuperà del recupero della struttura esterna, danneggiata dal terremoto del 2016, mentre ildi, prenderà in carico il rifacimento degli interni. Il progetto nasce sotto l’egida del ‘Patto di Collaborazione con il Cittadino’ che è lo strumento con cui iled i cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, rigenerazione e gestione dei beni comuni in forma condivisa. “– spiega l’imprenditore umbro – è da sempre nel mio cuore e nella mia anima; rappresenta per il mondo intero ...