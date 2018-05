Criticità all' asilo di via Verga il M5s attacca il Comune | Certezze per la

Allerta Meteo Lazio : Criticità “gialla” da domattina per 12-18 ore : Il Centro Funzionale Regionale del Lazio ha emesso oggi un bollettino di criticità idrogeologica e idraulica che riporta una valutazione di criticità codice giallo per rischio idrogeologico per temporali a seguito di precipitazioni previste da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale su tutte le zone di Allerta del Lazio: dal primo mattino di domani, martedì 15 maggio e per le successive 12-18 ore su Bacini Costieri Nord, ...

Allerta Meteo Campania : Criticità idrogeologica e idraulica per temporali - vento e mare agitato : La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un Avviso di Allerta Meteo-idrogeologica e idraulica per temporali, vento e mare sulle zone 1 (Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana); 2 (Alto Volturno e Matese); 3 (Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini); 5 (Tusciano e Alto Sele); 6 (Piana Sele e Alto Cilento). L’Allerta è valida dalle 8 alle 20 di domani. Si prevedono “precipitazioni sparse ...

Marotta 'Allegri? Nessuna Criticità' : "La Juventus non è abituata a vendere i giocatori, li cede solo se loro chiedono di andare via - ha spiegato il dirigente ai microfoni di Premium Sport - Ad oggi questi presupposti per Higuain e ...

Allerta Meteo Lazio : Criticità idrogeologica per temporali da stasera e per 18 ore : Il Centro Funzionale Regionale del Lazio ha emesso oggi un bollettino di criticità idrogeologica e idraulica che riporta una valutazione di criticità codice giallo per rischio idrogeologico a seguito di precipitazioni previste da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale su tutte le zone di Allerta del Lazio: dalla serata di oggi, domenica 13 maggio e per le successive 12-18 ore su Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere, ...

Allerta Meteo Campania : nuovo avviso di Criticità per piogge e temporali : Nuova Allerta Meteo dalle 12 su tutta la Campania per piogge e temporali: l’ha diramata la Protezione civile della Regione con conseguente criticità idrogeologica di colore Giallo. Si prevedono “precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, puntualmente di moderata intensità, soprattutto sulle zone a ridosso dei rilievi. Possibili raffiche di vento nei temporali“. In particolare, i fenomeni temporaleschi saranno ...

Allerta Meteo Lazio : Criticità gialla per temporali dal pomeriggio per 36 ore : Il Centro Funzionale Regionale del Lazio ha emesso oggi un bollettino di criticità idrogeologica e idraulica che riporta una valutazione di criticità codice giallo per rischio idrogeologico a seguito di precipitazioni previste sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale sulle seguenti zone di Allerta del Lazio: dal pomeriggio di oggi, martedì 8 maggio e per le successive 24-36 ore su Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere, ...

Allerta Meteo Campania : Criticità gialla per temporali dalle 12 : Allerta Meteo dalle 12 su tutta la Campania per piogge e temporali, diramata la Protezione civile della Regione con conseguente criticità idrogeologica. Si prevedono “precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, puntualmente di moderata intensità, soprattutto sulle zone a ridosso dei rilievi. Possibili raffiche di vento nei temporali“. In particolare, i fenomeni temporaleschi saranno caratterizzati da una ...

Maltempo : Sul Lazio codice giallo di Criticità : Roma – “Il Centro Funzionale Regionale ha emesso oggi un bollettino di criticità idrogeologica e idraulica. Tale bollettino riporta una valutazione di criticità codice giallo per rischio idrogeologico a seguito di precipitazioni previste sparse, anche a carattere di rovescio o temporale sulle seguenti zone di allerta del Lazio. Dal mattino di domani, martedi’ 8 maggio e perle successive 12-18 ore, su Bacini Costieri Nord, ...

Allerta Meteo Piemonte : piogge diffuse e persistenti nel Cuneese - Criticità “arancione” per i fiumi : “Una circolazione di bassa pressione, attualmente posizionata sulla parte centrale tirrenica, convoglia correnti umide orientali sulla regione che apportano tempo perturbato“: lo rende noto Arpa Piemonte. “La ventilazione da est sarà presente, seppur in maniera meno marcata, anche nella giornata di domani e l’interazione di tali venti umidi da est con l’orografia locale Piemontese, saranno causa di piogge diffuse e ...

Allerta Meteo Campania : piogge e temporali - prorogata fino a domani la Criticità “gialla” : La Protezione civile della Regione Campania ha prorogato fino alle 18 di domani l’avviso di criticità Meteo di colore Giallo per piogge e temporali attualmente in vigore sull’intero territorio regionale. A partire dalle 6 di domani mattina la situazione tenderà ad un miglioramento sulle zone 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 7 (Tanagro) mentre resterà critica sul resto della Regione dove si prevedono “precipitazioni sparse, anche a ...

Allerta Meteo Lazio : temporali in arrivo - Criticità idrogeologica e idraulica per le prossime 24/36 ore : Il Centro Funzionale Regionale del Lazio ha emesso oggi un bollettino di criticità idrogeologica e idraulica che riporta una valutazione di criticità codice giallo per rischio idrogeologico per temporali a seguito di precipitazioni previste sparse, anche a carattere di rovescio o temporale su tutte le zone di Allerta del Lazio, dal primo pomeriggio di oggi e per le successive 24-36 ore. E’ altresì in corso di validità l’avviso di ...