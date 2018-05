Cristiano Ronaldo | da calciatore a produttore tv per Facebook

Mondiali Russia 2018 - i convocati del Portogallo : Cristiano Ronaldo la stella - ci sono Andrè Silva e Mario Rui : Fernando Santos, CT del Portogallo, ha diramato le convocazioni per i Mondiali 2018 di calcio che si disputeranno in Russia dal 14 giugno al 15 luglio. I Campioni d’Europa si affideranno naturalmente alla stella Cristiano Ronaldo ma non mancano le sorprese nella lista viste le assenze di Andrè Gomes, dell’interista Joao Cancelo e del laziale Nani. Tra i convocati anche Andrè Silva del Milan e Mario Rui del Napoli, confermato il ...

Cristiano Ronaldo diventa produttore : in arrivo serie Tv sul calcio femminile : Cristiano Ronaldo serie tv calcio femminile. Cristiano Ronaldo è certamente un personaggio a 360 gradi, amato non solo per le giocate in campo e i numerosi trionfi (a breve potrebbe vincere la sua ennesima Champions League), ma anche per i suoi atteggiamenti fuori dal campo. Il portoghese si appresta infatti a intraprendere una nuova avventura […] L'articolo Cristiano Ronaldo diventa produttore: in arrivo serie Tv sul calcio femminile è ...

Valentina Vignali in missione per il Partito del Piccione : eccola con Cristiano Ronaldo [FOTO e VIDEO] : 1/15 Foto Instagram ...

Valentina Vignali in missione per il Partito del Piccione : Cristiano Ronaldo tête-à-tête con la fashion blogger [FOTO E VIDEO] : Valentina Vignali incontra Cristiano Ronaldo: la fashion blogger in missione per il Partito del Piccione accanto al portoghese Dopo mille mirabolanti tentativi Valentina Vignali è riuscita ad incontrare Cristiano Ronaldo. La fashion blogger italiana in Spagna, alla ricerca del campione portoghese, ha dovuto faticare per riuscire anche solo a salutare CR7. Valentina in missione per il Partito del Piccione ha cercato di convincere Cristiano ad ...

Cristiano Ronaldo - l'accordo con il fisco spagnolo : 30 milioni di euro per non andare in carcere : Pur di mettere la parola fine alla querelle con il fisco spagnolo, Cristiano Ronaldo è disposto a tutto, anche a pagare trenta milioni di euro. Secondo il quotidiano El Confidential , il portoghese ...

Real Madrid - patteggiamento record col fisco per Cristiano Ronaldo : pagherà 30 milioni : A chi non è mai capitato? Multa - salata - da pagare, e allora inizi a fare il conto di quanti soldi del tuo prossimo stipendio perderai per saldare i conti con la giustizia. 30 su 90 sono i numeri di ...

Patteggiamento da 44 milioni di euro per Cristiano Ronaldo : Roma, 14 mag. , askanews, Patteggiamento da quasi cinquanta milioni di euro per Cristiano Ronaldo. Lo scrive il quotidiano 'El Confidencial' secondo il quale il portoghese starebbe trovando un accordo ...

"Cristiano Ronaldo - la multa sarà di 30 milioni di euro" : Apre il portafogli CR7. Patteggiamento da quasi cinquanta milioni di euro per Cristiano Ronaldo. Lo scrive il quotidiano "El Confidencial" secondo il quale il portoghese starebbe trovando un...

Cristiano Ronaldo si arrende al fisco : pagherà una multa da 30 milioni di euro : Dopo José Mourinho un altro portoghese si deve inchinare al volere del fisco spagnolo . Cristiano Ronaldo, infatti, ha deciso di patteggiare, anche se la cifra che dovrà pagare è decisamente molto più ...

Cristiano Ronaldo - a casa non si parla di Messi : Il fuoriclasse argentino del Barcellona è il protagonista del dualismo che divide il mondo del calcio da un abbondante decennio: 32 le vittorie con il Barcellona della stella argentina, sommate a 4 ...

Mamma Dolores racconta Cristiano Ronaldo : “la sua nascita è stata inaspettata” : Gol, trofei e successi. Il mondo del calcio conosce alla perfezione Cristiano Ronaldo dal punto di vista sportivo, Mamma Dolores invece conosce alla perfezione anche l’intimità del campione portoghese. Non potrebbe essere altrimenti, avendogli dato la vita per poi crescerlo e seguirlo in ogni passo della sua vita. E’ lei che gli sta vicino nei momenti difficili e lo consiglia per le decisioni difficili da prendere, indirizzandolo sempre verso ...

Cristiano Ronaldo - raccontato dalla madre : 'A casa non si parla di Messi - sono orgogliosa dell'uomo' : Già da quando andò al Manchester United gli diceva: 'Sarai il miglior realizzatore del mondo' e lui rispondeva 'Forse il miglior giocatore, ma non il miglior realizzatore'. Il padre scommise con lui" ...

Mondiali calcio 2018 - i giocatori più pagati. Gli stipendi e i contratti pubblicitari. Che lotta tra Cristiano Ronaldo e Messi : I Mondiali 2018 di calcio saranno indubbiamente uno degli eventi sportivi più importanti dell’anno, un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati e dove gireranno sostanziose somme in denaro. L’interesse attorno a questa rassegna iridata è elevatissimo, tutte le più grandi aziende del Pianeta puntano gli occhi su questo appuntamento per farsi pubblicità, una vetrina impareggiabile che garantisce visibilità nei confronti di ...

Cristiano Ronaldo supereroe in un cartone e produttore per Facebook Watch : Cristiano Ronaldo diventa produttore di serie tv. La stella portoghese entra prepotentemente nel mondo della produzione seriale con ben due progetti, una serie tv live action e una serie animata creata dallo stesso Ronaldo e in cui diventerà un supereroe.La serie tv, ancora senza titolo, è stata ordinata direttamente, senza quindi passare per lo sviluppo di un pilot, da Facebook Watch. Il progetto, prodotto da Cristiano Ronaldo, è creato ...