Cremlino | Londra ha innescato la mania della russofobia

I russi che si comprano Londra - il tour tra le dimore di imprenditori ed ex spie del Cremlino : “Usati fondi sospetti” : Molti oligarchi russi hanno comprato costosissime case nei quartieri esclusivi di Londra, spesso usando fondi di origine sospetta. Dopo l’avvelenamento dell’ex spia russa Sergei Skripal a Salisbury e la rielezione di Vladimir Putin, il Committee for Legislation Against Moneylaundering in Properties by Kleptocrats (ClampK), fondato da Roman Borisovic, ha organizzato il “Kleptocracy tour“, una visita guidato nella ...