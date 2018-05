: Costarica, trovato morto l'italiano scomparso: sarebbe stato ucciso #costarica - MediasetTgcom24 : Costarica, trovato morto l'italiano scomparso: sarebbe stato ucciso #costarica - NotizieIN : Costarica, trovato morto romano sparito - CybFeed : #News #Costarica, trovato morto romano sparito -

E' stato riStefano Calandrelli, l'italiano 51enne residente da 24 anni a San José in, scomparso nella regione da una settimana. Il suo corpo è statodalla polizia locale sotto il ponte del fiume Sucio, sull'autostrada Braulio Carrillo (San José-Limon). Probabilmente è stato ucciso da malviventi che lo hanno sequestrato e rapinato. Per la sua scomparsa sono stati arrestati 3 uomini e due donne, trovati in possesso di sacchetti di plastica contenenti pezzi di stoffa insanguinati da analizzare.(Di lunedì 21 maggio 2018)