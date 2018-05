Costa Crociere dona pasti a mensa poveri

Costa Crociere svela Costa Smeralda. E più belle navi attuali e future. Video. E storie davvero capitate : La nuova imbarcazione si distingue per l'impostazione green. Sia nelle fasi di navi gazione che in quelle di ormeggio la Costa Smeralda sarà alimentata dal combustibile fossile più pulito al mondo.

Discover non ci sta e impugna l'affidamento dei servizi a Costa crociere : La Spezia - "Il ricorso sul bando di gara ponte non presenta alcun mistero o personalismo. È un atto volto a tutelare la posizione della ricorrente nella procedura di gara nella quale Discover è ...

Costa Crociere : rafforza presenza in Liguria - a Genova Costa Fortuna : Roma, 23 mar. (AdnKronos) – Costa Crociere rafforza la sua presenza in Liguria annunciando tre importanti novità per il 2019, che riguardano i principali porti della regione. Nel corso del prossimo anno Costa Fortuna farà scalo regolarmente a Genova, mentre la nuova ammiraglia Costa Smeralda offrirà un itinerario che comprende sia Savona che La Spezia. Le Crociere di entrambe le navi saranno messe in vendita già nelle prossime settimane. ...