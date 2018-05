: Corruzione, 21 arresti in lombardia per reati tributari e fallimentari e riciclaggio - fattoquotidiano : Corruzione, 21 arresti in lombardia per reati tributari e fallimentari e riciclaggio - gracco63 : RT @fattoquotidiano: Corruzione, 21 arresti in lombardia per reati tributari e fallimentari e riciclaggio - NotizieIN : Corruzione,21 arresti in varie province -

Con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata a reati tributari e fallimentari, riciclaggio e, 21 persone sono state arrestate indalla GdF di Monza. Tra loro un ex magistrato e 2 avvocati. L'indagine è partita dall'esposto di una lista d'opposizione di un comune del Monzese che denunciava irregolarità nell'esecuzione di lavori pubblici non conformi al capitolato.Secondo le accuse un imprenditore edile avrebbe emesso fatture false per 95 mln e distratto un valore patrimoniale di 234mln.(Di lunedì 21 maggio 2018)