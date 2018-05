Corruzione | 21 arresti in Lombardia per reati tributari e fallimentari e riciclaggio

Catania - 4 arresti all'ispettorato del lavoro. L'accusa è di Corruzione : Agli arresti domiciliari un ex deputato regionale, un ex consigliere comunale, il direttore e la responsabile legale dell'ufficio. Interdetti dalla professione altri 5 indagati - Un ex deputato ...

Catania - Corruzione negli Ispettorati del Lavoro/ 9 indagati e 4 arresti - altre 13 persone coinvolte a Foggia : Catania, corruzione negli Ispettorati del Lavoro: 9 indagati e 4 arresti, altre 13 persone coinvolte a Foggia. Blitz della Guardia di Finanza questa mattina in Sicilia e in Puglia(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 09:06:00 GMT)

Corruzione nella sanità a Milano : sei arresti : Corruzione nella sanità a Milano: sei arresti Quattro primari e un direttore sanitario dei due ospedali milanesi sono agli arresti domiciliari, mentre un imprenditore è finito in cella nell’ambito di un filone di indagine sulla Corruzione. In una delle intercettazioni viene detto che “il Pini è l’ospedale più facile del mondo… perché non ci sono […]

Appalti truccati nella sanità ligure. Corruzione e concussione : 11 arresti : In carcere, tra gli altri, il dirigente Asl Massimo Buccheri e ai domiciliari l’ex consigliere regionale Luigi Morgillo. Misure scattate a Genova e alla Spezia

Corruzione - l'imprenditore Romeo è libero : revocati anche gli arresti domiciliari : Alfredo Romeo è un uomo libero. I giudici della prima sezione del tribunale di Napoli hanno accolto l'istanza della difesa , avvocati Francesco Carotenuto, Alfredo Sorge, Giovanbattista Vignola, e ...

Corruzione : arresti Messina - inchiesta partita da denuncia Tar : Palermo, 13 mar. (AdnKronos) - E' partita dal Tar di Catania l'inchiesta che all'alba di oggi ha portato all'arresto di sei persone, tra cui il vicepresidente del Consorzio autostradale siciliano, Antonino Gazzarra, per un giro di tangenti per la realizzazione della Siracusa-Gela. Infatti, il Tar di

Corruzione : 6 arresti a Messina - c'è anche presidente Condotte Spa : Disposto dal gip di Messina l'arresto di 6 persone tra cui Duccio Astaldi, presidente del consiglio di gestione della Condotte Spa, impresa leader nel settore delle costruzioni, il presidente del Cda ...