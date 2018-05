: All’improvviso? 6 esplosioni di testate nucleari non si pianificano dall’oggi al domani. Anni. Anni son esattamente… - giulioenrico : All’improvviso? 6 esplosioni di testate nucleari non si pianificano dall’oggi al domani. Anni. Anni son esattamente… -

Il presidente sudcoreano,Jae-in, incontreràil presidente Usa,, a pochi giorni dal summit di Singapore con il leader nordcoreano, Kim Jong-un. La visita diavviene in un momento di ritorno dei dissapori tra la 2con Pyongyang che la scorsa settimana aveva cancellato l'incontro di alto livello con il Sud a causa delle esercitazioni militari congiunte Usa-Sudcorea ancora in corso.Come segnale distensivo il Nord si appresta a chiudere il sito per i test nucleari di Punggye-ri.(Di lunedì 21 maggio 2018)