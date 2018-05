Coppa del Mondo | azzurri della sciabola secondi a Madrid Cassarà terzo nel fioretto a

Ciclismo – Coppa del Mondo XCO : un grande Tempier secondo in Coppa del Mondo ad Albstadt : Il francese Tempier preceduto solo da Schurter. Teocchi quarta nella gara femminile Under 23 A un passo dal successo. Stephane Tempier (Team Bianchi Countervail) si è piazzato secondo con Methanol CV a 16″ da Nino Schurter nella seconda prova della Coppa del Mondo XCO disputata ad Albstadt (Germania) domenica 20 maggio. Terzo Mathieu Van der Poel. Tempier ha emulato il suo miglior risultato di sempre in Coppa del Mondo, ottenuto nel 2017 ...

Tiro con l’arco – Coppa del Mondo : Vanessa Landi ad Antalya - bronzo nella prima prova a Shanghai : Alla seconda tappa di Coppa del Mondo ad Antalya (Tur), ieri tiri di prova ufficiali per gli azzurri che oggi saranno impegnati nelle 72 frecce di ranking round che determinano il tabellone degli scontri diretti individuali e a squadre. Venerdì le finali compound e sabato si chiude con le finali dell’olimpico Gli azzurri sono sbarcati venerdì sera ad Antalya, in Turchia, per la seconda tappa di Coppa del Mondo. Oggi si sono svolti i tiri ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo 2018-2019 : il calendario completo. Il Nordic Combined Triple trasloca a Chaux-Neuve - torna la Mass Start : Dodici tappe e due grandi novità per la Coppa del Mondo 2018-2019 di Combinata Nordica. Il calendario della competizione è stato ufficializzato dalla FIS, che ha deciso di confermare l’apertura e la chiusura, apportando però alcune variazioni sul tema. La gara inaugurale si terrà il 24 e il 25 novembre 2018 a Ruka, in Finlandia, dove il programma prevede una Gundersen e una staffetta. Nella settimana seguente la Coppa del Mondo si ...

Sci freestyle - Calendario Coppa del Mondo 2018-2019 : tutte le date ed il programma completo della stagione : Il Congresso della FIS ha ufficializzato il Calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci freestyle. Sono previste ben 94 gare che si disputeranno in 17 Nazioni differenti: 10 di moguls, 5 di aerials, 14 di skicross, 6 di halfpipe, 7 di slopestule, 6 di big air. L’Italia sarà protagonista con San Candido (22-23 dicembre, ski cross) e con l’Alpe di Siusi (25-27 gennaio, slopestyle) mentre è da confermare la presenza di Milano a ...

Snowboard - Calendario Coppa del Mondo 2018-2019 : tutte le date ed il programma completo della stagione : È stato ufficializzato in quel di Costa Navarino (Gre) il Calendario della Coppa del Mondo di Snowboard per tutte le varie specialità. 88 le gare in programma tra 2018 e 2019, rispettivamente divise in 14 paralleli (sia maschili che femminili), 13 Snowboardcross, 5 half-pipe, 6 slopestyle e 6 Big Air. Saranno quattro le tappe che si svolgeranno nel Bel Paese. Andiamo a scoprire il programma completo. Gio. 6-Sab. 8/09/18 – Cardrona (Nzl) ...

Sci di fondo - Calendario Coppa del Mondo 2018-2019 : tutte le date ed il programma completo della stagione : Il Calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, ...

Canoa velocità - Coppa del Mondo Szeged 2018 : Carlo Tacchini chiude con un ottavo posto nel C1 5000 metri : Si è chiusa oggi a Szeged (Ungheria) la prima tappa stagionale della Coppa del Mondo di Canoa velocità. La sessione pomeridiana della quarta giornata di gare ha decretato i vincitori nei 5000 metri. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati. Partiamo dal C1 5000m dove Carlo Tacchini chiude in ottava posizione. Il 23enne azzurro, dopo aver conquistato ieri uno straordinario terzo posto sui 1000m, non è riuscito a brillare nelle altre due gare, ...

Scherma - Coppa del Mondo Madrid 2018 : Italia seconda nella gara a squadre! Azzurri superati in finale dalla Corea del Sud : Per la quarta volta in stagione l’Italia sale sul secondo gradino del podio nella gara a squadre della Coppa del Mondo di sciabola maschile. A Madrid il quartetto azzurro formato da Enrico Berrè, reduce dal successo individuale, Gigi Samele, Luca Curatoli e Aldo Montano è stato sconfitto in finale dalla Corea del Sud con il punteggio di 45-41. Il cammino dell’Italia si era aperto direttamente agli ottavi, dove gli Azzurri hanno travolto la ...

Mountain Bike - Coppa del Mondo 2018 : Schurter vince tra le donne - Neff inarrivabile in campo femminile : Ad Albstad, in Germania, è andata in scena la seconda tappa di Coppa del Mondo di Mountain Bike per quanto riguarda il cross country. Nella gara regina, degli uomini Elite, ha vinto lo svizzero Nino Schurter: appaiato fino all’ultimo giro al francese Stephane Tempier, è riuscito a staccarlo proprio in vista della tornata conclusiva, andando a vincere con un vantaggio di 16” sul traguardo. Terzo l’olandese Mathieu van der Poel, ...

Coppa di Germania - Bayern sconfitto in finale : disertata la cerimonia dell'Eintracht : Il Bayern Monaco non sa perdere? Forse no, ma è passato un messaggio simile. L'Eintracht Francoforte di Niko Kovac ha vinto la Coppa di Germania, tris ai bavaresi con doppietta di Rebic. Il primo ...

Video/ Livorno Lecce - 3-1 - : highlights e gol della partita - SuperCoppa Serie C - : Video Livorno Lecce , risultato finale 3-1, highlights e gol della partita, valida per il secondo turno della Supercoppa di Serie C.

Canoa velocità - Coppa del Mondo Szeged 2018 : Carlo Tacchini raggiunge la finale nel C1 500 : Carlo Tacchini, dopo il terzo posto di ieri mattina nella specialità olimpica del C1 1000 metri, è tornato in acqua stamane nelle semifinali del C1 500 metri, specialità non olimpica. Il poliziotto verbanese era l’unico azzurro impegnato nel blocco odierno di gare nella tappa di Coppa del Mondo in corso a Szeged, in Ungheria. L’obiettivo era quello di rientrare tra i primi tre per accedere alla finale A, e Tacchini ha centrato il secondo ...

Snowboard - svelato il calendario della Coppa del Mondo 2018/2019 : tante le tappe italiane : Tanta Italia nel calendario di Coppa del Mondo di Snowboard 2018/2019, ecco tutte le date in programma Da Costa Navarino (Gre) arriva l’ufficializzazione del calendario di Coppa del Mondo di Snowboard per la stagione 2018/19. Sono complessivamente 88 le gare programmate, distribuite in tredici differenti nazioni, divise fra 14 paralleli (sia maschili che femminili), 13 Snowboardcross, 5 half-pipe, 6 slopestyle e 6 Big Air. Quattro le ...