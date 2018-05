Convocati Spagna Mondiali 2018 | out Morata | Suso e Callejon

Mondiali Russia 2018 - i Convocati della Spagna : il ct Lopetegui esclude Suso e Callejon. C’è Iniesta : Una delle favorite dei prossimi Mondiali 2018 in Russia si presenta. Il ct Lopetegui della Spagna ha reso nota la lista dei 23 calciatori convocati per la rassegna iridata 2018. Tante le stelle in questa squadra De Gea, Sergio Ramos, Iniesta, Isco, Asensio e Diego Costa. Dei calciatori provenienti da campionati diversi dalla Liga ci sono David Silva, Azpilicueta, Nacho Monreal (a sorpresa scelto invece di Marcos Alonso) e Thiago Alcantara. Ci ...

Convocati Spagna - Lopetegui lascia a casa Morata : Convocati Spagna – La Spagna si prepara per le prossime amichevoli, escluso l’attaccante Morata per le sfide contro Germania e Argentina, in programma rispettivamente a Dusseldorf e a Madrid (stadio Wanda Metropolitano) il 23 e 27 marzo. In attacco presenti Diego Costa e Iago Aspas. Questi i Convocati della Spagna: – portieri: Kepa (Athletic Bilbao), De Gea (Manchester United) e Reina (Napoli); – difensori: Jordi Alba e ...