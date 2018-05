Contratto Lega-M5s | poco spazio per il digitale e anche qualche gaffe ' Confonde

Governo - islam e moschee nel Contratto Lega-M5s : così Di Maio ha fregato Salvini : Il giro di vite promesso dalla Lega sulle moschee abusive e tutti i focolai di islamismo radicale è rinviato a chissà quando. Nella versione definitiva del contratto di Governo è passata la linea ...

Contratto M5s-Lega - se lo avesse fatto il Pd i media lo avrebbero distrutto : E dopo due mesi e mezzo dalle elezioni è pronto il fantomatico Contratto di governo fra la Lega e il Movimento 5Stelle. Dopo aver fatto uscire volutamente qualche bozza per vedere l’effetto sull’opinione pubblica, possiamo leggere nero su bianco le barzellette giallo-verdi. E non c’è dubbio: è una ca**ta pazzesca. Se tutta questa farsa fosse stata fatta dal Pd non oso pensare cosa avrebbero detto i “grandi opinionisti” fissi delle solite ...

Ai gazebo della Lega il 91% dice sì al Contratto di governo : Aggiornamento 20 maggio ore 22.00 - Plebiscito ai gazebo della Lega sul contratto di governo gialloverde, votato ieri e oggi da 215.000 cittadini secondo i dati diffusi poco fa dallo stato maggiore del Carroccio che parla di un risultato e di una partecipazione eccezionali. I sì sono stati il 91% e ai gazebo della Lega oltre ai voti sono stati raccolti suggerimenti e richieste di modifiche al contratto di governo. Il 9% di "No" è invece ...

Cottarelli : 'in Contratto M5S-Lega trionfa statalismo' : Per Cottarelli, Troviamo nel contratto tante altre cose che ampliano il ruolo dello Stato nell'economia. C'è la banca per gli investimenti, che dovrebbe fra l'altro effettuare finanziamenti all'...

Tornano gli incentivi per auto/ Sono nel Contratto di governo Lega-M5s : Tornano gli incentivi per le auto, Sono previsti nel contratto di governo tra Lega e Movimento 5 Stelle per chi acquista veicoli ibridi o ad alimentazione elettrica(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 11:08:00 GMT)

Contratto di governo Lega-M5s - manca un’adeguata tutela delle donne : “In quel Contratto tra Lega e Movimento 5 Stelle le donne stanno tra gli anziani e la periferia”. Lo scrivono in un comunicato le attiviste di Rebel Network quando criticano l’impalcatura del Contratto stilato tra da Lega e Movimento 5 Stelle. Anche donne in rete contro la violenza (D.i.Re ) esprime un giudizio negativo: ieri l’ appello al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, affinché sia rispettata la Convenzione di Istanbul. ...

Contratto di governo Lega M5S : tutte le novità sul fisco : Dopo giorni di attesa è uscita finalmente la versione definitiva del Contratto di governo Lega M5S. Dalla pagina 19 alla pagina 21 del documento viene affrontata la materia del fisco. Ecco come vuole muoversi su questo tema il futuro governo nato dall’intesa tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio: dalla sterilizzazione delle clausole Iva e delle accise sulla benzina, alla detassazione per famiglie, imprese e partite Iva, fino ad arrivare ...

GOVERNO M5S-LEGA - GIUSEPPE CONTE PREMIER?/ Salvini : “91% sì al Contratto di governo con Di Maio” : governo Lega-M5S, chi sarà il PREMIER? Entro 24 ore il nome, Di Maio e Salvini pronti ad andare al Colle per ottenere l'approvazione del presidente della Repubblica. GIUSEPPE CONTE PREMIER?(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 22:26:00 GMT)

Gazebo Lega - "adesione oltre le aspettative" al Contratto di governo : i sì sono oltre il 91% : Il secondo e ultimo giorno di consultazione dei cittadini nei Gazebo della Lega è andato avanti senza scossoni, incassando com'era largamente prevedibile, un ok deciso da parte di militanti e esponenti di primo piano, peraltro non solo del Carroccio. "sono circa 215mila i cittadini che in questo fine settimane sono andati ai Gazebo della Lega per votare il contratto di governo - si evidenzia in una nota del partito -. I sì hanno ...

Pensioni : Quota 100 e Opzione donna nel Contratto definitivo M5s-Lega - le novità Video : Ecco cosa prevede in materia di riforma Pensioni il contratto di governo giallo-verde, nella sua versione definitiva sottoposta al voto sulla piattaforma Rousseau del Movimento 5 stelle guidato da Luigi Di Maio. Di certo si parla di superamento della legge Fornero gia' nel titolo del paragrafo dedicato alla previdenza. Di certo c’è anche la Quota 100: in pratica per andare in pensione si devono sommare eta' anagrafica e anzianita' contributiva e ...