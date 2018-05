Contratto di governo | il debito pubblico non si può cancellare Vi spiego perché

Ai gazebo della Lega il 91% dice sì al Contratto di governo : Aggiornamento 20 maggio ore 22.00 - Plebiscito ai gazebo della Lega sul contratto di governo gialloverde, votato ieri e oggi da 215.000 cittadini secondo i dati diffusi poco fa dallo stato maggiore del Carroccio che parla di un risultato e di una partecipazione eccezionali. I sì sono stati il 91% e ai gazebo della Lega oltre ai voti sono stati raccolti suggerimenti e richieste di modifiche al contratto di governo. Il 9% di "No" è invece ...

Contratto di governo - Zagrebelsky : “È patto per il potere. Sulla sicurezza emerge uno Stato spietato con deboli e diversi” : Da una parte c’è il voto del 4 marzo che “ha detto una cosa semplice e una difficile. Quella semplice è un desiderio di rottura; quella difficile è il compito ricostruttivo“. Dall’altra ci sono i poteri di Sergio Marttarella che “teoricamente potrebbe respingere le proposte fattegli. Ma, se lo immagina il caos che ne deriverebbe?”. Sono gli scenari disegnati da Gustavo Zagrebelsky in un’intervista al ...

Clima - la rivoluzione energetica si è fermata. E il Contratto di governo non la aiuta : di Mario Agostinelli e Roberto Meregalli Con una lettera aperta pubblicata dal Financial Times perfino le società petrolifere riconoscono che devono fare di più per combattere il cambiamento Climatico. Arrivando ad “assumere la responsabilità di tutte le emissioni” di gas serra, comprese quelle prodotte dall’impiego di combustibili fossili come la benzina per le auto o il gas con cui scaldiamo le nostre case. A chiederlo è un ...

Tornano gli incentivi per auto/ Sono nel Contratto di governo Lega-M5s : Tornano gli incentivi per le auto, Sono previsti nel contratto di governo tra Lega e Movimento 5 Stelle per chi acquista veicoli ibridi o ad alimentazione elettrica(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 11:08:00 GMT)

La controriforma carceraria nel Contratto di governo : Con la formazione del governo giallo-verde cala definitivamente il sipario sulla riforma dell'ordinamento penitenziario maturata all'esito degli stati generali dell'esecuzione penale, l'ampia forma di partecipazione all'elaborazione della riforma del sistema penitenziario voluta dal Ministro Orlando. Per ragioni politiche e culturali, Lega e 5 Stelle sono stati i più acerrimi avversari del progetto di riforma sottoposto tardivamente dal ...

Contratto di governo Lega-M5s - manca un’adeguata tutela delle donne : “In quel Contratto tra Lega e Movimento 5 Stelle le donne stanno tra gli anziani e la periferia”. Lo scrivono in un comunicato le attiviste di Rebel Network quando criticano l’impalcatura del Contratto stilato tra da Lega e Movimento 5 Stelle. Anche donne in rete contro la violenza (D.i.Re ) esprime un giudizio negativo: ieri l’ appello al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, affinché sia rispettata la Convenzione di Istanbul. ...

Contratto di governo - la giustizia che non piace a B. e le leggi di Di Maio e Salvini : pene più dure per corrotti e scippatori : Più intercettazioni, più anticorruzione, più penitenziari, più carcere duro per detenuti mafiosi. Potenziare il reato di voto di scambio e creare la figura dell’agente provocatore che vada a offrire soldi a pubblici ufficiali e politici. A Silvio Berlusconi non piace e non potrebbe essere altrimenti. Perché il capitolo dedicato alla giustizia del Contratto di governo sottoscritto dalla Lega con il Movimento 5 stelle mette nero su bianco ...

Contratto di governo Lega M5S : tutte le novità sul fisco : Dopo giorni di attesa è uscita finalmente la versione definitiva del Contratto di governo Lega M5S. Dalla pagina 19 alla pagina 21 del documento viene affrontata la materia del fisco. Ecco come vuole muoversi su questo tema il futuro governo nato dall’intesa tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio: dalla sterilizzazione delle clausole Iva e delle accise sulla benzina, alla detassazione per famiglie, imprese e partite Iva, fino ad arrivare ...

Varese - Al gazebo il sindaco Galimberti vota no al Contratto di governo : Preoccupante anche il solo pensiero di poter chiudere aziende del nostro Paese perché si rischia di avere ripercussioni sul lavoro e l'intera economia nazionale. L'eventuale applicazione anche di ...

Gazebo Lega - "adesione oltre le aspettative" al Contratto di governo : i sì sono oltre il 91% : Il secondo e ultimo giorno di consultazione dei cittadini nei Gazebo della Lega è andato avanti senza scossoni, incassando com'era largamente prevedibile, un ok deciso da parte di militanti e esponenti di primo piano, peraltro non solo del Carroccio. "sono circa 215mila i cittadini che in questo fine settimane sono andati ai Gazebo della Lega per votare il contratto di governo - si evidenzia in una nota del partito -. I sì hanno ...