Contratto di governo - la giustizia che non piace a B. e le leggi di Di Maio e Salvini : pene più dure per corrotti e scippatori : Più intercettazioni, più anticorruzione, più penitenziari, più carcere duro per detenuti mafiosi. Potenziare il reato di voto di scambio e creare la figura dell’agente provocatore che vada a offrire soldi a pubblici ufficiali e politici. A Silvio Berlusconi non piace e non potrebbe essere altrimenti. Perché il capitolo dedicato alla giustizia del Contratto di governo sottoscritto dalla Lega con il Movimento 5 stelle mette nero su bianco ...

Contratto di governo Lega M5S : tutte le novità sul fisco : Dopo giorni di attesa è uscita finalmente la versione definitiva del Contratto di governo Lega M5S. Dalla pagina 19 alla pagina 21 del documento viene affrontata la materia del fisco. Ecco come vuole muoversi su questo tema il futuro governo nato dall’intesa tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio: dalla sterilizzazione delle clausole Iva e delle accise sulla benzina, alla detassazione per famiglie, imprese e partite Iva, fino ad arrivare ...

Varese - Al gazebo il sindaco Galimberti vota no al Contratto di governo : Preoccupante anche il solo pensiero di poter chiudere aziende del nostro Paese perché si rischia di avere ripercussioni sul lavoro e l'intera economia nazionale. L'eventuale applicazione anche di ...

GOVERNO M5S-LEGA - GIUSEPPE CONTE PREMIER?/ Salvini : “91% sì al Contratto di governo con Di Maio” : governo Lega-M5S, chi sarà il PREMIER? Entro 24 ore il nome, Di Maio e Salvini pronti ad andare al Colle per ottenere l'approvazione del presidente della Repubblica. GIUSEPPE CONTE PREMIER?(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 22:26:00 GMT)

Contratto di governo con M5s - militanti leghisti votano a favore : Sono circa 215mila i cittadini che hanno votato il referendum sul Contratto di governo con il M5s nei vari gazebo della Lega. I sì hanno raggiunto il 91% del totale. Per il Carroccio si tratta di un ...

Lega : 91% sì a Contratto di governo : 21.44 Sono circa 215 mila i cittadini che in questo fine settimana sono andati ai gazebo per votare il contratto di governo Lega-5Stelle. I sì hanno raggiunto il 91%, si legge in una nota. Per la Lega si tratta di un ottimo risultato, eccezionale la partecipazione all'iniziativa. Non sono arrivati solo sì o no ma anche tanti suggerimenti di modifica e arricchimenti al programma. La quasi totalità dei no è Legata alla proposta del reddito di ...

Gazebo Lega - "adesione oltre le aspettative" al Contratto di governo : i sì sono oltre il 91% : Il secondo e ultimo giorno di consultazione dei cittadini nei Gazebo della Lega è andato avanti senza scossoni, incassando com'era largamente prevedibile, un ok deciso da parte di militanti e esponenti di primo piano, peraltro non solo del Carroccio. "sono circa 215mila i cittadini che in questo fine settimane sono andati ai Gazebo della Lega per votare il contratto di governo - si evidenzia in una nota del partito -. I sì hanno ...

Nel Contratto di governo manca il quoziente familiare : Nel 'contratto di governo' non c'è il tanto decantato quoziente familiare. Una misura di cui si discute da decenni, ma che non è mai stata approvata dai vari esecutivi che si sono succeduti. I ...

Cottarelli : Contratto di governo costerà fino a 125 miliardi : Parlando dell'impostazione generale del contratto, Cottarelli ha precisato di non trovarsi d'accordo sull'uso dei conti pubblici "per sostenere l'economia. Non ce lo possiamo permettere, abbiamo un ...

M5S contro Cottarelli : "Fa terrorismo sulle coperture". L'economista : "Il Contratto di governo non ce lo possiamo permettere" : "Insieme al terrorismo sullo spread va molto di moda quello sulle coperture economiche. Nei giorni scorsi ci ha pensato l'Osservatorio sui Conti Pubblici di Carlo Cottarelli, oggi il fact checking dell'Agi. Il giochetto è sempre lo stesso: si sommano tutte le misure espansive previste nel contratto di governo così da superare la soglia psicologica dei 100 miliardi di euro, non si parla di coperture, che pure sono state indicate a ...

Contratto di governo - per il M5s i soldi ci sono : "Basta fake news sulle coperture" : I dubbi sulle coperture? sono fake news, anzi, "terrorismo" mediatico. Il M5s risponde per le rime a chi in questi giorni ha avanzato dubbi sulla fattibilità del programma indicato nel Contratto di governo. Un esempio? L'...

Governo : Bernini - Contratto penalizza fasce più deboli - Lega dica no : Roma, 20 mag. (AdnKronos) – “Più si legge il contratto del nascente Governo e più si scopre la sua inadeguatezza e, qualora venisse davvero applicato attraverso norme di legge, il danno che potrebbe apportare anche alle fasce più deboli della popolazione”. Lo dichiara Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato. “è il caso, ad esempio, delle persone diversamente abili per le quali Di Maio annuncia ...

